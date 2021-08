Vlaamse politici adverteren massaal op Facebook

De Vlaamse politieke partijen en politici geven van alle Europese collega's het meeste uit aan advertenties op Facebook. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische onderzoekers van AdLens, waarover De Standaard bericht.

AdLens is een onafhankelijke groep vrijwilligers die regelmatig in de beschikbare data over politieke advertenties op Facebook duiken. Daarbij lag de focus aanvankelijk op België, maar in een nieuw rapport vergelijkt het collectief de data van 33 landen over de eerste zeven maanden van het jaar.

Uit die data blijkt dat van alle Europese landen de Vlaamse partijen en politici het kwistigst in Facebook-ads investeren. In de top 10 van grootste spendeerders staan zes Vlamingen.

De Europese top 10 De Europese politici die tussen januari en juli 2021 het meeste uitgaven op Facebook en Instagram: Bart De Wever (B - N-VA): 225.411 euro Wopke Hoekstra (NL - CDA): 151.819 euro Peter Mertens (B - PVDA): 97.565 euro Tom Van Grieken (B - Vlaams Belang): 81.479 euro Conner Rousseau (B - Vooruit): 73.560 euro Kyriakos Mitsotakis (GR - Nea Dimokratia): 68.788 euro Jan Jambon (B - N-VA): 64.457 euro Jesse Klaver (NL - GroenLinks): 61.045 euro Georges-Louis Bouchez (B - MR): 58.401 euro Zuhal Demir (B - N-VA): 54.566 euro

N-VA-voorzitter Bart De Wever schiet de hoofdvogel af met 225.411 euro uitgaven op Facebook en in mindere mate het zusterplatform Instagram. Maar ook PVDA-voorzitter Peter Mertens (97.565 euro), Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken (81.479 euro), Vooruit-voorzitter Conner Rousseau (73.560 euro), Vlaams minister-president Jan Jambon (64.457 euro) en Vlaams minister Zuhal Demir (54.566 euro) laten zich niet onbetuigd. Zij prijken op de 3de, 4de, 5de, 7de en 10de plaats.

Met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez (58.401 euro) zit ook een Waalse voorzitter in de top 10. De rest van de plaatsen wordt ingenomen door de Nederlandse politici Wopke Hoekstra (2) en Jesse Klaver (8) en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis (6).

Het gaat om absolute cijfers, wat wil zeggen dat de Belgische politici in hun advertentiedrang ook collega's met een potentieel veel groter kiespubliek overtreffen.

N-VA koploper

Op partijvlak is in absolute cijfers het Nederlandse CDA de grootste spendeerder, met de N-VA op de tweede plek. Daarbij laten de twee partijen uit de Lage Landen grote collega's als de Duitse CDU en SPD, het Spaanse Podemos en de Britse Tory's en Labour achter zich.

1.021.783 euro De N-VA gaf van januari tot en met juli meer dan 1 miljoen euro uit aan Facebook-ads en is daarmee per capita koploper in Europa.

Per 1.000 inwoners pompt de N-VA in Europa het meeste geld in de Facebook-familie. In die rangschikking nemen ook Vlaams Belang (3), en PVDA/PTB (7) een prominente plaats in. Die cijfers zijn per 1.000 Belgische inwoners berekend, terwijl alleen de PVDA/PTB zich op het hele land richt.

Dotaties

Dat Nederland sterk vertegenwoordigd is, valt te verklaren door de verkiezingen die er dit jaar plaatsvonden. In België zijn er sinds 2019 geen verkiezingen geweest.

Het kwistige adverteergedrag van de Belgische partijen valt te verklaren door de gulle partijfinanciering in ons land. In 2019 is zo'n 72,2 miljoen euro belastinggeld naar de politieke partijen gevloeid, terwijl die begin jaren zeventig slechts 150.000 euro van de staat kregen.