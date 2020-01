Vlaamse regering bekijkt zwarte lijst huurders

Welke criteria?

'Wij staan achter het initiatief op zich, want de rotte appels moeten eruit. Maar dan moet zo'n systeem wel correct toegepast worden', zegt Johan Krijgsman, CEO van vastgoedmakelaar ERA. 'Er moet vooral grondig nagedacht worden over de criteria. Een huurder die zijn job kwijtgeraakt is en zijn betalingen daardoor een maand of twee uitstelt, mag bijvoorbeeld niét op een zwarte lijst belanden. En hoe geraak je weer van zo'n lijst af?'