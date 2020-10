Vlaamse regering buigt zich dinsdag over strengere coronaregels

De Vlaamse regering komt dinsdagavond samen over een mogelijke verstrenging van de coronamaatregelen. De druk van de lokale besturen en de provinciegouverneurs om te verstrengen, neemt toe.

De kern van de Vlaamse regering heeft maandagochtend al vergaderd over de aanpak van de coronapandemie. Maandag en dinsdag pleegt de regering overleg met de virologen, de provinciegouverneurs en verantwoordelijken uit het bedrijfsleven.

'We volgen de ontwikkelingen van uur tot uur op en zullen alles blijven doen wat nodig is om de verdere verspreiding van het virus in te dijken', zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aan het persagentschap Belga.

Verdubbeling

Hoewel Luik, Henegouwen en Brussel nog voor het hoogste aantal besmettingen tekenen, is de versnelling van dat aantal nieuwe besmettingen het grootst in de provincies Limburg en West- en Oost-Vlaanderen. 'Waar we initieel de grootste toenames zagen in het zuiden van het land, gaat het nu sneller in het noorden', zegt Steven Van Gucht van het kenniscentrum Sciensano.

De evolutie van het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames in Vlaanderen loopt zo'n tien dagen achter op Wallonië. Steven Van Gucht Sciensano

'Algemeen kunnen we stellen dat de evolutie van het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames in Vlaanderen momenteel ongeveer tien dagen achter loopt op Wallonië. We volgen dus hetzelfde traject. In Oost-Vlaanderen verdubbelen de cijfers om de week, in West-Vlaanderen en Limburg om de acht à negen dagen'

Vlaamse Rand

De lokale besturen vroegen de voorbije dagen al bijkomende ingrepen, onder meer in Vlaams-Brabant. 'De gouverneur moet op provinciaal niveau doortastende, algemene maatregelen nemen', zegt Hans Bonte (sp.a), de burgemeester van Vilvoorde. De burgemeesters van de 19 gemeenten in de Vlaamse Rand hielden maandagochtend, aangevuld met enkele andere burgemeesters, een video-overleg.

De burgemeesters vragen dat de fitnesscentra en casino's sluiten, er extra verstrengingen komen in de sport- en cultuurwereld en de avondklok uitgebreid wordt van 22 tot 6 uur. Momenteel geldt in Vlaams-Brabant, net zoals in de rest van Vlaanderen, een avondklok van middernacht tot 5 uur.

Er moet iets gebeuren, ook op het vlak van handhaving. Carl Decaluwé West-Vlaams provinciegouverneur

'Ik zie al een oproep van Basic-Fit om in de Vlaamse Rand te komen fitnessen, omdat de Brusselse vestigingen van de fitnessketen gesloten zijn', zegt Bonte. 'Dat is exact wat we willen vermijden. Het is duidelijk dat we de maatregelen die in Brussel genomen werden zoveel mogelijk willen volgen.'

Over de concrete uitwerking is volgens de burgemeesters nog geen consensus. Daarom vragen ze provinciegouverneur Jan Spooren een eenvormig beleid uit te voeren. 'Iedereen heeft een eigen visie. Daarom willen we de beslissing op een hoger niveau tillen', zegt Ingrid Holemans (Open VLD), de burgemeester van Zaventem.

West-Vlaanderen

Ook Carl Decaluwé, de gouverneur van West-Vlaanderen, hint op een verstrenging. 'Het is tijd om op tafel te kloppen', zegt hij in Het Laatste Nieuws. 'We liggen dicht bij de Franse en de Waalse grens en ook in die regio's stijgt het aantal besmettingen. Er moet iets gebeuren, ook op het vlak van handhaving.'

Decaluwé houdt maandagmiddag overleg met meerdere West-Vlaamse burgemeesters over een eventuele verstrenging. Omdat ook in West-Vlaanderen het aantal nieuwe besmettingen snel toeneemt, besloten een aantal gemeenten al lokaal strengere maatregelen te nemen.

Wallonië

Ook in Wallonië verstrengen de maatregelen mogelijk nog deze week. 'Het is niet uitgesloten dat ik de Waalse regering bijeenroep om bijkomende maatregelen te nemen', zei Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) maandag in het RTBF-radioprogramma 'Matin Première'.

We zijn vertrokken voor een dramatische week. Elio Di Rupo Waals minister-president (PS)

De cijfers blijven slecht in het zuiden van ons land. Daarom besliste de Waalse regering vrijdag nog de avondklok uit te breiden van 22 tot 6 uur. Daarnaast moeten de universiteiten verplicht overschakelen op online-onderwijs tot 19 november en worden alle sportcompetities stilgelegd. De Franstalige gemeenschapsregering besliste dat het middelbaar onderwijs vanaf woensdag overschakelt op afstandsonderwijs.