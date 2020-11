Vlaamse renovatiepremie nu ook voor bestaande eigenaars

De EPC-labelpremie die de Vlaamse regering al invoerde voor nieuwe eigenaars, geldt vanaf 2021 ook voor bestaande eigenaars van woningen. Voorts worden de premies voor buitenmuurisolatie en hoogrendementsbeglazing verdubbeld.

Vanaf 2021 wordt een maatregel versneld ingevoerd om de Vlaamse woningen energiezuinig te maken: de EPC-labelpremie voor alle woningeigenaars. Onlangs voerde Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (NV-A) al de EPC-labelpremie in voor wie een woning koopt, krijgt of erft vanaf 2021. De maatregel wordt nu versneld uitgebreid voor alle eigenaars die een woning hebben met een slechte energieprestatie.

Wie een woning bezit met een slechte energieprestatie, een label E of F, en die binnen een periode van 5 jaar grondig renoveert tot een label A, B of C, kan vanaf 2021 een EPC-labelpremie aanvragen. Die premie kan oplopen tot 5.000, 3.750 en 2.500 euro voor renovaties tot respectievelijk label A, B en C. Ook wie een appartement renoveert van een label D, E of F naar label A of B kan een EPC-labelpremie van respectievelijk 3.750 en 2.500 euro krijgen. De nieuwe premie kunt u niet combineren met de bestaande totaalrenovatiebonus.

5.000 maximumbedrag epc-labelpremie De premie voor de renovatie van woningen met een slechte energieprestatie kan oplopen tot 5.000 euro.

Om in aanmerking te komen voor de nieuwe labelpremie, moet men steeds verplicht een EPC voorleggen, dat voor en na de werken is opgemaakt door een energiedeskundige type A.

Verdubbeling

Voorts komt er volgend jaar een verdubbeling van enkele renovatiepremies. De basispremie voor isolerende beglazing verdubbelt van 8 naar 16 euro per m². 'Door het verdubbelen van de beglazingspremie ondersteunt de Vlaamse overheid de doelstelling van de Vlaamse Wooncode dat alle woningen en appartementen tegen 2023 overal minstens dubbel glas moeten hebben', zegt minister Demir.

De basispremie voor muurisolatie langs de buitenkant verdubbelt ook van 15 naar 30 euro per m². De premie voor de isolatie van buitenmuren in de spouw (5 euro per vierkante meter) of voor de isolatie van buitenmuren aan de binnenkant (15 euro per vierkante meter) blijft ongewijzigd.