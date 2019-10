Vlaanderen krijgt extra factuur voor sluis Terneuzen

Door bodemvervuiling moest de bouwer de planning omgooien.

Bij de bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen is sprake van een stevige financiële tegenvaller door bodemverontreiniging, meldt de Nederlandse krant FD. De extra rekening is in principe voor de Vlaamse overheid. Bij het Vlaams-Nederlandse project is afgesproken dat mee- en tegenvallers voor Vlaanderen zijn.

Het verwijderen van de sterk vervuilde grond vereiste extra werk, en de bouwer Sassevaart (een combinatie van het Nederlandse BAM met de Belgische bouwers DEME en Van Laere) moest de planning omgooien. Door de vervuiling kon bijvoorbeeld het voorwerk voor de betonnen sluishoofden (waar de sluisdeuren in komen te liggen) later beginnen dan gepland. De tegenvaller komt voor rekening van de opdrachtgever, de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, en niet voor die van de bouwers, benadrukt de woordvoerder van de Rijkswaterstaat in Nederland.

De Nieuwe Sluis zal leiden tot een betere toegang en een vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent en verder. Het gaat om een megaproject, want de sluis krijgt dezelfde afmetingen als de nieuwe sluizen in het Panamakanaal. De opening is nog altijd gepland voor eind 2022.

Vlaanderen

Vlaanderen financiert het grootste deel van het project. Inclusief de voorbereidingskosten, het ontwerp, de bouw en het toekomstige onderhoud is voor het totale project 947 miljoen euro gereserveerd. Het is nog onduidelijk of de totale kosten hoger zullen uitvallen dan dat bedrag, omdat de grootte van de tegenvaller nog niet bekend is. Er is tussen de verschillende partijen nog veel discussie over de kosten van het omgooien van de planning.

Het is wel duidelijk dat er in 2017 al voor 753,3 miljoen euro aan Sassevaart gegund is voor het ontwerp, de bouw en twee jaar onderhoud. Om binnen het budget te blijven moeten de tegenvaller en de overige kosten van het project uit de resterende 193,7 miljoen gefinancierd worden.

Of het project de kosten gaat overschrijden hangt ook af van de risicoreservering die bij aanvang van het project is gemaakt. De zegsman wilde ook na aandringen van het FD niet kwijt of de reservering afdoende is om de tegenvaller op te vangen.

