Vlaanderen lanceert sneltests voor essentiële bedrijven

Op de REO Veiling in Roeselare vonden woensdag de eerste sneltests plaats, in aanwezigheid van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). Alle heftruckchauffeurs, die essentieel zijn voor de veiling, testten negatief op het coronavirus.

De essentiële bedrijven zijn actief in de elektriciteitssector, kernenergie, de havens, de farmaceutische sector, de (petro)chemische sector en de voedingsindustrie. In de eerste fase zijn 40.000 sneltests beschikbaar voor 20.000 werknemers van een 50-tal bedrijven. Na de eerste twee weken volgt een evaluatie.

Vier miljoen tests

'We hebben vier miljoen sneltests besteld in Vlaanderen. Een deel is eind vorig jaar al geleverd. Als de uitrol in de bedrijven succesvol blijkt, zullen we extra sneltests aanbieden', zegt Crevits.