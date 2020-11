Vlaanderen pakt fake news harder aan

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) gaat investeren in een nieuw factcheckplatform.

Dat schrijft De Morgen vrijdag. 'We zien dat het fenomeen van fake news wereldwijd om zich heen grijpt. In Vlaanderen moeten we dus waakzaam zijn', verduidelijkt de woordvoerder van Dalle, Tom Demeyer.

'In de eerste plaats willen we samen met de sector kijken hoe we hier beter op kunnen inspelen. We trekken vanaf 2021 extra middelen uit voor een sectorbreed gedragen factcheckplatform.'

Mediabedrijven moeten zelf een actieve rol opnemen in het platform. De Vlaamse overheid voorziet middelen vanuit het fonds voor de digitale transformatie van het medialandschap, dat 29 miljoen euro bevat.

'Intussen blijven we investeren in het Kenniscentrum Mediawijsheid, dat jongeren leert omgaan met fake news', zegt Demeyer. Het factcheckplatform zal de komende maanden meer vorm krijgen.

Nu bestaat er reeds Factcheck.Vlaanderen, website die desinformatie bestrijdt. De universiteiten van Antwerpen en Leuven, persagentschap Belga en de VRT werken aan die website mee. De toekomst van de website is erg onzeker. 'We gaan bekijken of ze deel kan uitmaken van het factcheckplatform', aldus Demeyer.