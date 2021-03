Vlaanderen reikt twee nieuwe literatuurprijzen uit

Boekenbon Literatuurprijs (de vroegere AKO Literatuurprijs) - uitreiking in november - 50.000 euro

Nog opvallender: de Boon voor kinder- en jeugdliteratuur is evenveel waard als de Boon voor fictie en literaire non-fictie. Dat is volgens Jambon een bewuste keuze om aan te tonen dat kinder- en jeugdliteratuur op gelijke voet staat.

Jeugdschrijver Bart Moeyaert, winnaar van de Astrid Lindgren Memorial Award - de 'Nobelprijs voor de jeugdliteratuur' -, reageert verheugd op VRT NWS: 'Het is ongelooflijk te bejubelen dat het gelijkwaardig wordt behandeld. (...) Zo'n literatuurprijs is altijd geweldig, maar krijgt gewicht en aanzien als een schrijver tijd kan kopen om opnieuw te schrijven. Ik hoop dat het een nieuw elan kan betekenen voor de kinder- en jeugdliteratuur.'

Jury

De jury van de Boon voor kinder- en jeugdliteratuur wordt voorgezeten door gewezen VRT-coryfee Martine Tanghe. Auteur Brigitte Raskin is voorzitter van de jury voor fictie en literaire non-fictie. Raskin won als debuterend auteur in 1989 de AKO Literatuurprijs voor 'Het koekoeksjong'.

De jury's selecteren eind dit jaar een longlist van 15 titels uit de boeken verschenen tussen november 2020 en november 2021. In januari 2022 blijven er vijf titels over, waarna de winnaar in maart wordt bekendgemaakt. De prijzen worden jaarlijks uitgereikt.