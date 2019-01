Vlaming vergokt online bijna kwart miljard

'Opmars online gokken is tragisch'

‘De opmars van online gokken is even tragisch als verontrustend’, zegt Marijs Geirnaert van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). ‘In een speelhal of casino is er altijd nog sociale controle. Er is een kans dat personeel of andere spelers gokkers met overdreven risico- gedrag aanmanen dat ze misschien beter stoppen. Op de laptop of smartphone valt die rem weg.'

'Het is een zodanig snel, continu spel tussen winst en verlies dat spelers zich diep in de schuld gokken voor ze het goed en wel beseffen. Het zorgwekkendst is live betting bij sportweddenschappen, dat aanmoedigt om op alle mogelijke fases van matchen te gokken en hyperverslavend is.’

‘We verliezen de strijd. Met ons minibudget kunnen we niet op tegen het online tapijtbombardement van de gokbedrijven, die alle online mogelijkheden inzetten om mensen aan het gokken te zetten en te houden. Zonder algemeen verbod op gokreclame, zoals in Italië is ingevoerd, zal het enkel erger worden.’