Vlamingen betalen 6,4 miljard aan Wallonië

In een nieuwe studie berekende de IESEG School of Management van Parijs hoeveel belastinggeld rijke Vlaamse belastingbetalers naar Brussel en Wallonië zien vloeien. Het geeft weer wat de Belgen aan de overheid betalen en wat ze daarvoor terugkrijgen. Omdat de Vlamingen gemiddeld rijker zijn dan de Franstaligen vloeit jaarlijks via de federale belastingen en de sociale zekerheid zowat 6,4 miljard euro Vlaams belastinggeld naar Franstalige Belgen. Het gaat om ongeveer 986 euro per Vlaming per jaar.

De bedragen liggen in lijn met eerdere studies. In 2017 bleek uit een studie van de KU Leuven op vraag van toenmalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) dat de transfers zo’n 7 miljard euro bedragen. De onderzoekers gaven toen aan dat de transfers in ons land in vergelijking met andere rijkere regio’s in de wereld niet uitzonderlijk hoog liggen. In regio’s zoals het Italiaanse Lombardije, de Spaanse Balearen of de Canadese provincie Alberta betalen inwoners soms tot drie keer zoveel om hun landgenoten in armere regio’s via de sociale zekerheid te steunen.