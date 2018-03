Vleesschandaal ontaardt in politiek steekspel

De etiketfraude bij vleesbedrijf Veviba zorgt voor onrust binnen de meerderheid. Het Federaal Voedselagentschap FAVV en Justitie worden afwisselend met de vinger gewezen.

De Kamercommissie Volksgezondheid en Bedrijfsleven buigt zich morgen opnieuw over de fraudezaak bij het vleesbedrijf Veviba en de verantwoordelijkheid daarbij van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) en het gerecht.

Pas na een commissiebijeenkomst voor de galerij kregen de kamerleden gisterennamiddag een cruciaal document in handen, een verslag van het Federaal Voedselagentschap (FAVV), dat duidelijkheid verschaft over de rol die de voedselwaakhond speelde en over de contacten met het parket van Neufchâteau.

Uit het rapport, waarover De Tijd afgelopen weekend berichtte, blijkt dat het FAVV wel degelijk het gerecht onmiddellijk heeft ingelicht toen na een controle in Kosovo aan het licht kwam dat vleesbedrijf Veviba had gesjoemeld met etiketten op vleesverpakkingen. Dat gebeurde al in september 2016. Toch duurde het tot februari dit jaar vooraleer een huiszoeking plaatsvond, die veel meer fraude aan het licht bracht.

Schuld

In het rapport verdedigt het FAVV zich en benadrukt dat er meermaals bij het parket op werd aangedrongen om haast te maken met het gerechtelijk onderzoek.

Door het verslag is het nu duidelijk dat in de hele affaire niet alle schuld in de schoenen van het Voedselagentschap geschoven kan worden. Peter De Roover Kamerfractieleider N-VA

‘Door het verslag is het nu duidelijk dat in de hele affaire niet alle schuld in de schoenen van het Voedselagentschap geschoven kan worden’, oordeelt N-VA-fractieleider Peter De Roover. ‘Het parket gaat ook niet vrijuit en zal nog opheldering moeten verschaffen bij een aantal vragen.’

Zowel binnen de eigen coalitie als binnen de oppositie wordt er met de vinger gewezen richting minister van Justitie Koen Geens (CD&V). ‘Er zijn vragen te stellen bij de inertie in het gerechtelijk onderzoek en Geens zal zich als verantwoordelijke minister niet kunnen wegstoppen’, klinkt het bij een meerderheidspartij. Annick Lambrecht van sp.a vindt het niet kunnen dat Geens gisteren niet aanwezig was in de commissie.

Bij CD&V dan weer zien ze de hete aardappel liever niet hun kant uitkomen. De Vlaamse christendemocraten zijn scherper voor de rol van het Voedselagentschap, dat onder leiding staat van de aan Open VLD-gelieerde Herman Diricks.

Het Voedselagentschap heeft het parket wel degelijk op de hoogte gebracht, maar daarnaast hadden ze zelf nog bijkomende stappen en controles kunnen ondernemen. Leen Dierick Kamerlid CD&V

‘Het voedselagentschap heeft het parket wel degelijk op de hoogte gebracht, maar daarnaast hadden ze zelf nog bijkomende stappen en controles kunnen ondernemen’, zegt CD&V-kamerlid Leen Dierick. ‘De vraag is of het FAVV naast Justitie niet een parallel onderzoek had moeten voeren.’