Vluchtelingen verkiezen Vlaanderen boven Wallonië

Ruim negen op de tien vluchtelingen komen uit slechts 20 landen. De grootste groepen zijn - na de Syriërs - de Afghanen, Irakezen, Somaliërs en Eritreeërs. Die nationaliteiten wonen dan weer bovengemiddeld in Antwerpen, Gent en de Vlaamse centrumsteden. De Chinezen vormen een kleine groep vluchtelingen (200), maar het is erg opvallend dat de helft van hen in Antwerpen en Gent woont.

Nog eens een derde woont in Brussel. Een andere interessante groep zijn vluchtelingen uit El Salvador. Dat is een snelle stijger in de landenlijst met de meeste asielaanvragen. Zes op de tien Salvadoranen blijken zich na hun erkenning als vluchteling in Brussel te vestigen.

Ruim een op de drie Albanezen gaat dan weer in Wallonië wonen. Bij Congolezen is dat zelfs de helft, net als bij Burundezen, Rwandezen en Kameroeners. De verklaring is dat die mensen uit landen komen waar Frans door het koloniale verleden de eerste of tweede taal is. Turken vestigen zich zo’n beetje overal.