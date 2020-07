Voka en Vlaamse bedrijfsleiders slaken noodkreet

Johan Thijs, CEO van KBC, is een van de bedrijfsleiders die de politici in een brief oproepen tot haast.

‘Het is de allerlaatste kans, anders moet de kiezer beslissen over de toekomst van ons land’

‘Er is dringend en dwingend een sterke federale regering nodig met ruime meerderheden langs beide kanten van de taalgrens’, luiden de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka en enkele vooraanstaande bedrijfsleiders, onder wie Ericsson-voorzitter Ronnie Leten en KBC-topman Johan Thijs, in een opiniebijdrage de alarmbel.

‘De tijd is op’, zegt Voka-voorzitter Wouter De Geest. Nadat de eerste hulp bij ongevallen is toegediend, moet er nu werk worden gemaakt van een economisch relancebeleid. Daarvoor zijn investeringen nodig, maar tegelijk moet worden vermeden dat de begroting ontspoort door ‘weggeefmaatregelen’ die het parlement stemt.

Dat nu gesprekken starten tussen zes, misschien zeven partijen, biedt een sprankeltje hoop, ‘maar de Vlaamse ondernemingen blijven heel ongerust over de federale onbestuurbaarheid’, zegt De Geest.

‘De coronacrisis heeft onze sterktes, maar ook onze zwaktes, zoals de versnippering, uitvergroot. Willen we Vlaanderen, Brussel en Wallonië de kans geven om op te staan, dan moeten de deelstaten de bevoegdheden krijgen om te doen wat ze moeten. Bij een tweede lockdown kunnen we ons geen discussies meer veroorloven over wie bevoegd is voor wat.’

Verkiezingen

Volgens Wouter De Geest is er nood aan een nieuw sociaal-economisch pact, op basis van het transitieplan dat Voka heeft uitgewerkt. ‘Het is nu of nooit. Het is de allerlaatste kans voor ons land.’ Als de politici er nu niet in slagen een stabiele regering op de been te brengen, moet de kiezer maar beslissen over de toekomst en het bestuur van het land, vindt de Vlaamse werkgeversorganisatie.

Donderdag bogen de sherpa’s van de zes partijen zich over de nota die de ‘drie koningen’ Egbert Lachaert (Open VLD), Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) hebben uitgewerkt. De hoop is dat de partijvoorzitters van Open VLD, MR, CD&V, cdH, N-VA en sp.a op basis van die nota voor de nationale feestdag bijeen kunnen komen, waarna de PS zou kunnen aansluiten.

Wantrouwen is groot

Maar het wantrouwen is groot, zeker ten opzichte van Bouchez. De MR-voorzitter krijgt het verwijt spelletjes te blijven spelen. Zijn agenda, zo wordt gefluisterd, is erop gericht sp.a-voorzitter Conner Rousseau de schuld te geven voor het mislukken van de onderhandelingen over een Arizonacoalitie, zodat hij tot september kan doorgaan met de regering-Wilmès.

De onderhandelingen over een Arizonacoalitie schieten niet op. De nota van de drie koningen voorziet in een miljard euro voor de zorg, maar dat zijn grotendeels maatregelen die de regering en het parlement al hebben goedgekeurd. Het gaat niet om een structurele herfinanciering en hervorming van de zorg, zoals Rousseau wil. En ook de N-VA blijft op haar honger als het gaat over institutionele hervormingen.