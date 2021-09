Voka-voorzitter De Geest: ‘De jobbonus blijft absoluut nodig’

‘Vlaanderen moet niet wachten op een staatshervorming om het arbeidsmarktbeleid in handen te nemen’, zegt Voka-voorzitter Wouter De Geest. ‘De jobbonus blijft absoluut nodig, ook na de verhoging van de minimumlonen.’

Onder de naam Rentrée XL viert de Vlaamse ondernemersorganisatie Voka maandagavond de terugkeer naar het normale leven. Een netwerkevent zoals dat bijna twee jaar niet kon, met een politiek debat onder partijvoorzitters en speeches van de minister-president en Voka-toplui. Volgens voorzitter Wouter De Geest is de krapte op de arbeidsmarkt een grotere bezorgdheid dan corona.

Ik blijf positief, maar als de federale regering de begroting verslechtert zonder productieve investeringen, krijgen we een groot probleem. Wouter De Geest Voka-voorzitter

‘Ik denk dat het beheer van de coronacrisis goed gelukt is', zegt De Geest. 'Met onze vaccinatiegraad zitten we in het koppeloton van de wereld - al blijft er een probleem in Brussel - en de financiële steunmaatregelen hebben een economisch bloedbad verhinderd.'

'Maar door het aantrekken van de economie zijn we feller dan verwacht met de problemen van voor corona geconfronteerd, met in het bijzonder de krapte op de arbeidsmarkt', merkt De Geest op. 'Aan alle beleidsmakers die dinsdag aantreden op de werkgelegenheidsconferentie van federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) wil ik dus vragen om niet alleen te spreken over een paar symptomen op het einde van de loopbaan, maar naar de essentie te gaan: hoe zetten we in op meer activering en hoe krijgen de regio’s meer hefbomen in handen? We moeten daarvoor niet wachten op de volgende staatshervorming.’

U hebt het over de mogelijkheid een asymmetrisch beleid in te voeren?

Wouter De Geest: ‘Ja, dat staat in het federale regeerakkoord en dus moeten we daar snel werk van maken. Voor Vlaanderen is een werkzaamheidsgraad van 80 procent een absolute must om te kunnen aansluiten bij de betere regio’s van Europa. Via een asymmetrisch beleid kan Vlaanderen andere accenten leggen voor de aanpak, vergoeding en opleiding van werklozen.'

'Ook meer flexibiliteit is een vereiste. Dat nachtwerk bij ons nog altijd moet beginnen om 20 uur, terwijl dat in Nederland middernacht is, heeft ons 30.000 jobs in de e-commerce gekost.'

'Maar op nog kortere termijn, kan Vlaanderen een activeringsmaatregel nemen die al in het regeerakkoord zit: de jobbonus (een belastingvoordeel, red.) voor de lage lonen. Er was daar consensus over, de budgetten zijn voorzien en de maatregel is uitgewerkt om in voege te treden. Het zou bijzonder jammer zijn mocht dat opnieuw op de helling worden gezet.’

In de Vlaamse meerderheid wordt de maatregel in vraag gesteld. En misschien valt daar iets voor te zeggen. In het interprofessioneel akkoord (IPA) van juni zijn de minimumlonen namelijk al verhoogd.

De Geest: ‘Ja, de minimumlonen zijn verhoogd, maar via de sociale welvaartsenveloppe is hetzelfde gebeurd met de uitkeringen. Met andere woorden: het hele systeem is alweer wat duurder geworden, maar de kloof tussen werken en niet werken is onveranderd gebleven. Dat is dus geen activeringsmaatregel. Ik erken dat de jobbonus een prijskaartje heeft, maar het is niet zomaar een uitgave. Het is een investering die mensen de stap naar werk moet doen zetten, die ze nu niet zetten omdat thuisblijven met een uitkering goedkoper is dan werken met kosten voor kinderopvang en vervoer.’

Een andere kritiek is dat de jobbonus een promotieval in de hand werkt. Maakt de overheid niet beter kinderopvang goedkoper voor wie werkt?

De Geest: ‘Alle mogelijke obstakels hebben wij samen met de bevoegde Vlaamse administraties al bekeken en technisch uitgeklaard. Ook in het kader van de Vlaamse relance hebben we er met experten over gediscussieerd. De conclusie was telkens dat de maatregel zin heeft. Laten we hem dus invoeren, ook als signaal dat Vlaanderen het arbeidsmarktbeleid resoluut in handen neemt, en hem onderweg goed toetsen. Als je op voorhand zegt dat iets niet gaat, blijven we hangen in de paralyse.’

Acht u de huidige regeringen in staat de economische relance goed aan te pakken? Vivaldi is hopeloos verdeeld en de Vlaamse regering zit al twee jaar in een sukkelstraatje.