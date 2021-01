Voka wil tijdelijke werkloosheid inruilen voor loonsubsidies

Voka wil dat het systeem van loonsubsidies als steunmaatregel in meerdere sectoren mogelijk wordt gemaakt. Volgens de organisatie heeft het systeem van tijdelijke werkloosheid zeker zijn nut bewezen 'in de acute fase van de coronacrisis'. 'Maar op langere termijn dreigen mensen door te schuiven naar langdurige werkloosheid en worden ze niet voorbereid op de arbeidsmarkt van morgen.'

Tijdens de coronacrisis vorig jaar waren een half miljoen mensen tijdelijk werkloos, terwijl maar 2,9 procent van hen een of andere opleiding volgde.

Werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn, krijgen minder opleidingskansen en worden daardoor minder mobiel op de arbeidsmarkt. De werkgeversorganisatie stelde vast dat tijdens de coronacrisis vorig jaar gemiddeld een half miljoen mensen tijdelijk werkloos waren en dat slechts 2,9 procent van hen een of andere opleiding volgde.

'De verhoopte doorbraak van digitale opleidingen is, ondanks vele goede initiatieven, uitgebleven. Tegelijk kampt onze arbeidsmarkt met een grote mismatch tussen vraag en aanbod. Om uit de crisis te raken moeten we toekomstgericht inzetten op bijscholing of tijdelijke tewerkstelling', zegt Voka-topman Hans Maertens.