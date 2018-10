Volgende week gaat het licht nergens uit

Ook al is slechts één kerncentrale actief en wordt het kouder, toch zullen er volgende week geen stroomtekorten zijn in België. Dat blijkt uit een eerste inschatting van de hoogspanningsbeheerder Elia.

Er draait op dit moment maar één kerncentrale: Doel 3. De overige zes Belgische kernreactoren liggen stil omdat ze met technische problemen kampen of in onderhoud zijn. Door de onbeschikbaarheid van de kerncentrales bestaat het risico dat het licht deze winter niet meer aangaat.

Vakantie

Omdat er volgende week een eerste koudepiek wordt verwacht, was de vraag of stroomtekorten zouden kunnen ontstaan. Uit de eerste vooruitzichten van Elia blijkt dat geen problemen worden verwacht. Er moet niet worden gevreesd voor bevoorradingstekorten, ook al wordt kouder weer voorspeld, luidt het. Het helpt dat het volgende week vakantie is, want in vakantieperiodes ligt het stroomverbruik altijd lager.