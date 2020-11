Volksunie-boegbeeld Willy Kuijpers overleden...

Volksunie-boegbeeld Willy Kuijpers is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was jarenlang burgemeester van Herent en zetelde in verschillende parlementen.

Kuijpers werd over de partijgrenzen heen gerespecteerd. Dat blijkt ook uit de vele loftuitingen op de sociale media. Behalve Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) prijst ook de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) Kuijpers. CD&V-voorzitter Joachim Coens heeft het over een man met het hart op de juiste plaats.

De regent Germaanse talen was overtuigd Vlaamsgezind. In 1971 deed de VU'er zijn intrede in de Kamer, met nadien passages in het Europees Parlement, de Senaat en het Vlaams Parlement. In 1997 trok hij zich terug uit de nationale politiek. Daarna legde Kuijpers zich volledig toe op Herent, waar hij sinds 1995 burgemeester was.

Activist op sandalen

Helemaal van het toneel verdween hij nooit. Ook vanuit Vlaams-Brabant stuurde hij met de regelmaat van de klok opinies over nationale en internationale thema's de wereld in. Kuijpers was een charismatische en non-conformistische man, die op sandalen door het leven ging en lak had aan de dresscode van de gemiddelde politicus.

Als activist belandde Kuijpers meermaals in een buitenlandse cel of werd hij het land uitgezet. In het Spanje van dictator Franco mocht hij niet meer binnen.

Het Volksunie-boegbeeld was een activist die ijverde voor de mensenrechten en het zelfbeschikkingsrecht. Voor de Vlamingen, maar ook voor Catalanen, Basken, Schotten, Noord-Ieren, Koerden of Kosovaren stond hij - vaak letterlijk - op de barricades. Meermaals belandde hij in het buitenland in de cel en werd hij het land uitgezet. In het Spanje van dictator Franco mocht hij niet meer binnen.

Uiteenvallen Volksunie

Toen de Volksunie rond de eeuwwisseling verbrokkelde, weigerde Kuijpers partij te kiezen voor de N-VA of Spirit. Ook op het thuisfront trok hij die lijn door. Bij de Herentse gemeenteraadsverkiezingen van 2006 trokken N-VA, Spirit en onafhankelijke ex-VU'ers er samen naar de kiezer onder de naam WIJ.

Nadat WIJ in 2012 niet meer opkwam, koos Kuijpers alsnog voor de N-VA. Eind 2015 stopte Kuijpers ook met de lokale politiek. Op de nieuwjaarsreceptie van de N-VA begin 2016 zette partijvoorzitter Bart De Wever Kuijpers uitgebreid in de bloemetjes. Kuijpers kreeg er een paar nieuwe sandalen cadeau.

Eind juni 2016 moest hij zijn eigen afscheidsviering in Herent missen omdat hij in het ziekenhuis lag na een beroerte. Het weerhield hem er niet van in 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen de N-VA-lijst vanop de voorlaatste plaats te steunen.