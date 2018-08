Voor het eerst sinds lang minder dan 10.000 gedetineerden

Het aantal gedetineerden in de Belgische gevangenissen is voor het eerst in tien jaar onder de 10.000 is gezakt. Het zijn er vandaag 9.984, meldt de VRT.

Een reeks factoren hebben die daling in de hand gewerkt.

Met de oprichting van een aantal forensische psychiatrische centra verdwenen een groot aantal geïnterneerden uit het gevangenissysteem.

Ook de consequente uitwijzingspolitiek laat zich gevoelen. Het aandeel illegale veroordeelden en verdachten, zakt in de statistieken significant en dat heeft ook zijn effect op het totaalcijfer.

Er is ook de internationale tendens van dalende criminaliteit. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) kondigde begin vorige maand aan dat ook in ons land de geregistreerde criminaliteit opnieuw gedaald was. Waar er tien jaar geleden nog meer dan een miljoen feiten geregistreerd werden, waren dat er vorig jaar nog ruim 860.000.

Andere factoren

Korte gevangenisstraffen worden niet (of slechts erg gedeeltelijke) uitgevoerd. Een veroordeling tot zeven maanden betekent in de praktijk 1 maand hechtenis. Een veroordeling tot 3 jaar betekent in de praktijk 8 maanden hechtenis.

Minister Geens (CD&V) had in de zomer van 2017 ook het systeemvan verlengd penitentiair verlof gelanceerd. Dat systeem komt er op neer dat een beperkte groep gedetineerden een week in de gevangenis verblijft, een week vrij krijgt, en dan weer een week terug naar de gevangenis moet.

In praktijk komt het systeem erop neer dat één cel gedeeld wordt door twee gedetineerden. De ene week zit gedetineerde 1 op cel, de andere week gedetineerde 2, aldus de VRT. Deze maatregel slechts betrekking heeft op ongeveer 1 procent van de totale gevangenisbevolking.

De vakbonden toonden zich in een eerste reactie op de cijfers niet echt enthousiast: 'Too little en too late'.

Meer capaciteit

De capaciteit van het Belgische gevangeniswezen is gestegen. Vijftien jaar geleden, in 2003, had het Belgisch gevangeniswezen een capaciteit van 7.986. In 2016 ligt de capaciteit op 9.687. Dat is 1.701 eenheden meer.

De overbevolking in de Belgische gevangenissen is een oud zeer. Er werden reeds over gesproken in de jaren negentig.

De jongste jaren zijn er een aantal nieuwe gevangenissen gebouwd in ondermeer Beveren en Marche-en-Famenne. Sommige van onze gevangenissen dateren uit de 19e eeuw en zijn materieel dan ook totaal verouderd. Het hadden er meer moeten zijn. De geplande gevangenissen van Haren en Dendermonde zitten vast in eindeloze procedures.