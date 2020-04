Voor kwetsbare leerlingen komen laptops te laat

Om kwetsbare leerlingen door de schoolsluiting te helpen zocht minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) 10.000 oude laptops om op afstand toch les te kunnen volgen. Drie weken later zijn 85 computers geleverd.

Toen Tim Van Geffen op 25 maart hoorde dat minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) 10.000 laptops wilde verdelen onder leerlingen zonder computer schoot hij meteen in actie. Als directeur van het GO!-atheneum Willebroek wist hij dat 57 van zijn 710 studenten geen laptop hebben voor schoolwerk. ‘Het is nochtans de enige manier om tijdens de lockdown in contact te blijven.’ De volgende dag diende hij zijn aanvraag in. Sindsdien bleef het stil, ondanks zijn vele vragen. ‘Ik heb geen idee wanneer, en of de laptops nog gaan komen.’

Van Geffen is niet alleen: er zijn te weinig laptops om te voldoen aan de vraag, blijkt, en de meeste toestellen komen waarschijnlijk pas aan als de scholen weer opengaan. Dat is extra pijnlijk omdat scholen na de paasvakantie aan nieuwe leerstof beginnen. Zonder laptop om les te volgen wordt dat zeer lastig.

De plotse sluiting op 16 maart dwong scholen razendsnel over te schakelen op tele-onderwijs. Platformen als Smartschool, die eerder vooral dienden om boodschappen en agenda’s te delen, werken nu als echte online leerplatformen, met instructievideo’s, oefentoetsen en invuloefeningen.

Scholen moesten zich aanvankelijk beperken tot het herhalen van de leerstof, om de kloof met zwakkere leerlingen niet te laten ontsporen. Zij lijden het meest onder het opschorten van de lessen in de klas, en hebben minder toegang tot de juiste technologie. 6 procent van de gezinnen heeft geen computer, 4 procent beschikt niet over internet. Dat gaat over tienduizenden van de 1,2 miljoen leerlingen van het Nederlandstalig onderwijs.

Weyts lanceerde een oproep om 10.000 gebruikte laptops in te zamelen, bedoeld voor leerlingen van het secundair onderwijs. Digital for Youth nam de organisatie op zich, een samenwerking tussen de vzw Close the gap en de domeinnaambeheerder DNS.be met steun van de Koning Boudewijnstichting. Bedrijven als BNP Paribas, AB InBev en Lidl doneerden oude toestellen en aanzienlijke geldsommen. De organisatie zamelde al 1,5 miljoen euro in, waarvan 1 miljoen van de Vlaamse overheid. De telecomspelers Telenet en Proximus organiseerden gratis toegang tot internet voor gezinnen zonder wifi.

Christine Hannes van de Spectrumschool in Deurne heeft 450 leerlingen zonder computer in huis. De school zet nu in op onderwijs via de smartphone. 'Ik vrees dat de bestelde laptops op een dood spoor zijn beland. En slechts 50 van de 1.150 leerlingen hebben geen gsm. Pas op, ik vind het een fantastisch alternatief. Ik vind alleen dat het beleid niet afhankelijk mag zijn van dergelijke acties.'

Slechts 85 laptops zijn al aan vier scholen geleverd, bevestigt Lut Goedhuys, woordvoerster van Digital 4 Youth. Nog deze week worden ‘enkele honderden’ toestellen verdeeld. ‘Maar de bulk komt pas over twee à drie weken, na de paasvakantie.’ Dan zijn de scholen waarschijnlijk weer open. Dat erkent de organisatie ook. ‘Het lukt niet tegen maandag 10.000 toestellen te leveren. Bij sommige leerlingen zal het wat later zijn, maar het alternatief is geen laptop. We hopen dat jongeren toch tevreden zijn met hun toestel.’

De flessenhals zit bij de verwerking en de levering. Goedhuys zegt dat al 11.400 toestellen gedoneerd zijn, ze schat dat er daarvan 8.500 bruikbaar zijn. De laptops moeten gereinigd worden en de data gewist. ‘Dat kost tijd.’ Het klaarmaken voor levering kost ongeveer honderd euro per toestel en gebeurt door een ploeg van een twintigtal mensen.

Maar niet alleen laat de levering op zich wachten, het aanbod volstaat evenmin. De middelbare scholen van het katholiek onderwijs alleen al vroegen 10.175 laptops, het GO! heeft er 6.500 nodig. ‘De vraag is gegroeid tot meer dan 20.000 laptops’, zegt Goedhuys. ‘Daar hebben we meer toestellen voor nodig, en meer donaties.’

Schooldirecteurs zijn beteuterd, en ongerust. 'Nieuwe leerstof wordt zo een echte uitdaging', zegt Van Geffen. 'Het is echt niet evident daarvoor alternatieven op papier uit te werken.' Hij wacht met spanning het einde van de paasvakantie af, en blijft hopen op laptops. ‘Ik ben zeer bezorgd, ja.’

Het kabinet van Weyts is op de hoogte en zegt dat er alles aan gedaan wordt om de leveringen zo snel mogelijk te laten verlopen. De minister vraagt ook aan de vzw's die de laptops verdelen om met meerdere organisaties samen te werken om ze gebruiksklaar te maken.