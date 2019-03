Vooral langeafstandsvluchten fors duurder als passagiers brandstoftaksen betalen

Als op vliegtuigtickets ook accijnzen en btw moeten worden betaald, worden vooral langeafstandsvluchten fors duurder. Voor middellange vluchten blijft het vliegtuig goedkoper dan de trein.

Er gaan almaar meer stemmen op om in de strijd tegen de klimaatverandering vliegtuigtickets aan extra belastingen te onderwerpen. Partijen als Groen willen komaf maken met de vrijstelling die luchtvaartmaatschappijen krijgen op de accijnzen op brandstof en op de btw. ‘Het is een politieke keuze vliegen zo goedkoop te houden en dat is onhoudbaar, vooral voor het klimaat’, schrijft Groen in een petitie waarin wordt gepleit voor een ‘gelijk speelveld’ tussen het vliegtuig en de trein.

2% C02 Het vliegverkeer is goed voor zo’n 2 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Het vliegverkeer is goed voor zo’n 2 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Door de snelle groei van het aantal vluchten wordt verwacht dat dat aandeel de komende jaren zal stijgen. Duurdere tickets moet die evolutie afremmen. De vraag is: wat zou het invoeren van accijnzen en btw betekenen voor de prijs van een vliegtuigticket? We deden de oefening voor vier populaire bestemmingen die via een rechtstreekse vlucht met Brussel zijn verbonden: Berlijn, het Griekse eiland Kos, New York en Bangkok.

Zeker binnen Europa zijn vluchten nu ontzettend goedkoop. Een retour naar Berlijn kan begin juni gemakkelijk voor 70 euro, naar Kos voor iets meer dan 220 euro. Ook op de langere afstand zijn koopjes te doen. Wie een beetje zoekt, vindt een retourticket naar New York voor minder dan 500 euro, naar Bangkok lukt rechtstreeks voor 789 euro.

De vrijstellingen op accijnzen en btw voor de luchtvaart zijn vastgelegd in internationale verdragen en niet zomaar aan te passen. Maar laten we er even van uitgaan dat de luchtvaartmaatschappijen toch accijnzen op hun kerosine moeten betalen. De btw op brandstof laten we buiten beschouwing omdat maatschappijen die zouden kunnen terugvorderen. We gaan ervan uit dat ze hetzelfde tarief moeten betalen als automobilisten op hun diesel; Dan kost een liter kerosine geen 44 cent meer, maar 72 cent.

Hoeveel accijnzen op een vlucht moeten worden betaald, is afhankelijk van het verbruik van een vliegtuig. Op basis van de cijfers die vliegtuigbouwers en luchtvaartmaatschappijen zelf vrijgeven, en die wellicht een onderschatting zijn van het feitelijke verbruik, blijkt dat een standaardvliegtuig als de Airbus A320 gemiddeld 3.000 liter kerosine per uur verbruikt. Bij een Boeing 747 is dat maar liefst 12.000 liter, al vervoert die wel meer dan twee keer zo veel passagiers. Een Boeing 747 die naar New York en terug vliegt, verbrandt zo al gauw 190.000 liter kerosine.

Prijsverschillen

Uit berekeningen van De Tijd blijkt dat de accijnzen tot kleine prijsverschillen leiden op korteafstandsvluchten. Voor een retour naar Berlijn met een Airbus A350 van Brussels Airlines komt er 9 euro per passagier bij. Een middellangeafstandsbestemming als Kos kost bij dezelfde maatschappij en met hetzelfde vliegtuig 33 euro meer per passagier.

Het Ryanair-model wordt door de vliegtaksen niet meteen op zijn kop gezet. De kloof met de prijs van treintickets blijft aanzienlijk.

Voor de langeafstandsvluchten, waarbij veel meer kerosine wordt verstookt, zijn de verschillen groter. Voor New York komt er per passagier 113 euro bij voor een retour met een Boeing 767, het toestel waarmee Delta Airlines tussen de twee steden vliegt. Worden dezelfde vluchten gevlogen met een kerosineslurper als de Boeing 747, gaat het zelfs om 134 euro. Voor Bangkok komt er 135 euro bij voor een vlucht met een ‘propere’ Airbus A350 van Thai Airways.

Daarbovenop heffen we nog eens een btw-tarief van 6 procent, zoals dat vandaag in ons land voor treinreizen geldt. De totale ticketprijs stijgt daarmee met minstens 20 procent - de vlucht naar Berlijn - en maximaal 30 procent - de vlucht naar New York.

Maar op een duur ticket komt zo’n stijging natuurlijk veel harder aan. Een retour naar Berlijn wordt in totaal 14 euro duurder, die naar Kos 48 euro. Voor verre verplaatsingen is het verschil veel groter. Heen en terug naar New York kost 150 euro meer, naar Bangkok 191 euro. Met oudere en ‘vuilere’ vliegtuigen zou het verschil nog groter zijn.

Het Ryanair-model - goedkope vluchten binnen Europa waarbij het aanbod de vraag creëert - wordt door de taksen niet meteen op zijn kop gezet. De kloof met tickets voor treinverbindingen op de middellange afstand wordt kleiner, maar blijft aanzienlijk. Het goedkoopste treinticket heen en terug naar Berlijn kost begin juni zelfs na de extra vliegtaksen 42 euro meer voor een veel langere reistijd. Hogesnelheidstreinen zijn duurder dan vliegtuigen doordat onder meer de aanleg van hogesnelheidslijnen veel geld kost. Wie de prijskloof tussen de trein en het vliegtuig verder wil dichten, zal een CO2-taks op vliegen moeten invoeren.