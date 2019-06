Voormalig Senaatsvoorzitter Armand De Decker overleden

De Decker, die gold als één van de defensiespecialisten van de MR, begon zijn rijkgevulde politieke loopbaan 40 jaar geleden als adjunct-secretaris van de PRL, de Franstalige liberalen. In 1980 verhuisde hij naar het kabinet van defensieminister Charles Poswick. Hij was Kamerlid van 1981 tot 1995. De Decker bracht een kwart van zijn politieke leven door in de Senaat, die hij voorzat van 1999 tot 2004 en van 2007 tot 2010. Hij ontpopte zich als een vurige verdediger van de Senaat en verzette zich tegen de afschaffing.

Van 2004 tot 2007 was hij minister van Ontwikkelingssamenwerking in de regering Verhofstadt II. En van 2006 tot 2017 burgemeester van Ukkel. In november 2009 werd De Decker benoemd tot minister van Staat. Op het einde van zijn carrière viel De Decker in ongenade nadat hij in verdenking werd gesteld voor ongeoorloofde beïnvloeding in het dossier Kazachgate. Hij stapte daarom vorig jaar op bij de MR, maar bleef wel in het Brusselse parlement zetelen.