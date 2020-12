Voorstel voor erediensten: maximaal 15 mensen toegelaten

Het Overlegcomité had de meeste erediensten verboden wegens de strijd tegen het coronavirus. Maar dinsdag oordeelde de Raad van State dat die maatregel te ver gaat . Ten laatste zondag moet de regeling volgens de Raad van State aangepast worden.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zat woensdag samen met de verschillende geloofsgemeenschappen. Op dat overleg is een compromis gevonden: maximaal 15 mensen op een eredienst, waarbij elke persoon minstens over 10 vierkante meter ruimte moet beschikken. De regel was al van kracht voor begrafenissen en huwelijken, maar wordt nu algemeen doorgetrokken.