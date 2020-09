Vooruit betreurt VOORUIT

De naamswijziging van sp.a valt in slechte aarde bij het kunstencentrum Vooruit in Gent, dat pas zeer laat werd ingelicht.

'Vooruit is een open huis voor een breed publiek van jaarlijks ruim 350.000 mensen', zegt de leiding van het kunstencentrum in een persbericht over het feit dat sp.a-voorzitter Conner Rousseau zijn partij omvormt tot VOORUIT.