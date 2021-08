Vooruit pleit voor coronapas op kleine evenementen zoals huwelijksfeesten

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau ziet heil in een veralgemeend gebruik van het coronacertificaat voor huwelijken of bedrijfsfeesten. De Vlaamse liberalen schieten het idee meteen af en waarschuwen voor 'Franse of Italiaanse toestanden'.

In vergelijking met landen als Frankrijk en Italië krijgt het coronacertificaat in ons land voorlopig slechts een beperkte rol toegedicht. Vanaf vrijdag kan de CovidSafeBE-app gebruikt worden om buitenevenementen met meer dan 1.500 mensen in goede banen te leiden. Wie gevaccineerd, recent getest of immuun is voor het virus hoeft dan geen afstand meer te houden. Ook een mondmasker dragen hoeft niet.

Lees meer netto Wat u moet weten over het coronacertificaat voor reizen en events

Maar Vooruit acht het potentieel groter. 'Via registraties zou het mogelijk moeten zijn dat ook kleinere organisatoren voor feesten in de privésfeer een account aanmaken, denk aan trouwfeesten of bedrijfsfeesten met 100 aanwezigen', zegt Rousseau in De Standaard. De voorzitter van de Vlaamse socialisten verwijst naar een testevenement dat hij zelf organiseerde en noemt het 'een kleine moeite' om het gebruik uit te breiden.

Beperkt gebruik of niet, het voorstel valt meteen op een koude steen bij coalitiepartner Open VLD. Voorzitter Egbert Lachaert waarschuwt voor een hellend vlak. 'Voor je het weet, zitten we in de Franse of Italiaanse situatie waar je voor een koffie op het terras je pas moet tonen. Dat wil ik als liberaal echt vermijden', zegt hij.

Eerder liet premier Alexander De Croo (Open VLD) al weten dat hij zich 'hoedt voor een evolutie naar een pasjesmaatschappij'. Ook de MR is er niet voor te vinden. Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen) kant zich tegen het idee en vraagt zich af of het coronapas 'straks ook nodig is voor familiefeesten en bezoek thuis'.