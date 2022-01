Voorzitter Comité I beschuldigd van wangedrag en dure etentjes

De voorzitter van het Comité I, Serge Lipszyc, moet woensdagnamiddag uitleg geven over de beschuldigingen in de Kamer. Dat zal verlopen achter gesloten deuren.

Is de voorzitter van het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, zijn boekje te buiten gegaan? Zijn collega’s beschuldigen hem van ongepaste tussenkomsten en buitensporige onkosten zoals dure etentjes en geschenken.

Het zit er bovenarms op aan de top van het Comité I, dat de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst moet controleren. De voorzitter van het comité, Serge Lipszyc, wordt door de twee andere raadsleden die de dienst leiden, ambtenaar Pieter-Alexander De Brock en magistraat Thibaut Vandamme, beticht van ‘ongepast optreden’ en ‘manifest wangedrag’ dat het comité ‘in ernstig gevaar brengt’. Naar eigen zeggen ‘met de grootste spijt’, maar ‘uit plichtsbesef’, hebben ze dat aangeklaagd in een brief aan de voorzitster van de Kamer, Eliane Tillieux (PS). Dat is ongezien in de dertigjarige geschiedenis van het Comité I.

Wie is Serge Lipszyc? Serge Lipszyc maakte in september 2018 de overstap van het kabinet van premier Charles Michel (MR) naar het Comité I, waar hij voorzitter werd. Voordien was hij aan de slag op het kabinet van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD). In een vorig leven was hij procureur in Aarlen. Eerder kwam hij al in opspraak door een interview dat in oktober vorig jaar verscheen in het tijdschrift Wilfried. Daarin zou hij geheime info hebben prijsgegeven, uitte hij beledigingen en deed hij betwiste beweringen over samenzweringen. In hun brief aan de Kamer schrijven de andere twee raadsheren die het Comité I leiden dat het interview lang niet de enige misstap is die ze hun voorzitter verwijten.

Woensdagnamiddag moet Lipszyc achter gesloten deuren uitleg geven in het parlement. De beschuldigingen die de andere twee raadsheren neerpenden over hun voorzitter, in een document van 22 bladzijden dat De Tijd kon inkijken, zijn niet min.

Ze betichten Lipszyc onder andere van ‘ethisch ontoelaatbare ingrepen’. Zo zou hij rechtstreeks en persoonlijk zijn tussengekomen om een ‘hooggeplaatste burger die voor Defensie werkt’ zijn ‘veiligheidsmachtiging’ te ontzeggen. Zo’n veiligheidsmachtiging geeft mensen toegang tot vertrouwelijke informatie en is cruciaal voor sommige functies. De tussenkomst zou zijn mislukt omdat De Brock dat belette.

Lipszyc zou ook de komst van Vandamme als nieuwe raadsheer bij het Comité I proberen te verhinderen hebben. Volgens zijn collega-raadsheren zou hij hebben gevraagd aan de toplui van de inlichtingendiensten of ‘iets kon worden geregeld’ om Vandamme geen veiligheidsmachtiging te geven of om zijn machtiging die hij al had als antiterrorismemagistraat te laten intrekken. Maar de twee inlichtingendiensten hebben geweigerd daaraan mee te werken.

Kwistig

De raadsleden klagen ook dat hun voorzitter ‘kwistig geld uitgeeft op kosten van de Belgische staat’. Ze bezorgden het parlement een ellenlange lijst van onkostenvergoedingen en facturen die moeten wijzen op 'exorbitante uitgaven’, zoals geschenken, onder andere gekocht bij MediaMarkt en A.S.Adventure.

Ze spreken over ‘talrijke’ en dure etentjes, ook met ‘uitstekende wijnen’. Zo zou een etentje in het Brusselse restaurant Alexandre in januari 2020 met zeven gasten 3.028 euro hebben gekost. In september vorig jaar zou een etentje met vijf mensen in Villa Lorraine in Brussel, om het driejarige voorzitterschap van Lipszyc te vieren, 1.595 euro hebben gekost. De twee raadsheren klagen vooral aan dat Lipszyc daarbij zijn rol als controleur uit het oog verliest omdat het ook gaat om diners met de toplui van de inlichtingendiensten die hij moet controleren.

Jurgen Conings

De twee raadsleden klagen in het algemeen aan dat Lipszyc soloslim speelt en ze het Comité I niet collegiaal kunnen leiden. De meest gevoelige dossiers zou de voorzitter op eigen houtje opstarten en behandelen.

Het onderzoek naar de manier waarop de inlichtingendiensten de rechts-extremistische militair Jurgen Conings volgden, zou niet volgens de standaardprocedures verlopen zijn door de tussenkomsten van Lipszyc. De twee raadsleden beschuldigen hun voorzitter ervan, bij de voorstelling van het rapport in de Kamer, bewust verwarring te hebben gezaaid over de kwestie of minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) al dan niet vooraf op de hoogte was gebracht over het dossier-Conings, terwijl dat niet het geval was.

De juridische dienst van de Kamer heeft de aangifte over Lipszyc als ontvankelijk bestempeld, maar politiek lijkt het geen evidentie om Lipszyc opzij te schuiven, onder andere omdat de MR hem blijft steunen. Veel hangt af van de uitleg die hij woensdag in de Kamer geeft.