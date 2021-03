Voorzorg-topman blijft in de cel

Tony Coonen, de topman van de socialistische mutualiteit De Voorzorg-Limburg, blijft in de cel op verdenking van corruptie. Het parket stak een stokje voor zijn vrijlating.

Coonen werd begin deze week samen met vier anderen aangehouden in een onderzoek naar corruptie en witwassen met middelen van De Voorzorg. Het gaat om de schatbewaarder van De Voorzorg Dirk M., de Hasseltse projectontwikkelaar Daan M. en twee aannemers. Vrijdag moest het vijftal voor de raadkamer verschijnen. Die beval de voorwaardelijke vrijlating, maar het parket van Limburg ging in beroep. Coonen, de schatbewaarder en de projectontwikkelaar blijven daardoor al zeker twee weken langer in de cel.

Het onderzoek concentreert zich op de verkoop van panden en gronden van De Voorzorg. Het gaat onder andere om een gewezen hotel voor sociaal toerisme op de zeedijk van Blankenberge, een vakantiecentrum in de Ardennen, een jeugdherberg in Tongeren en de gebouwen van De Voorzorg in Hasselt. Dat de koper altijd dezelfde projectontwikkelaar was, het Hasseltse Immo Top Invest, wekte argwaan in de vastgoedsector. Het parket vermoedt dat bij de deals geld aan tafel bleef kleven.

De Voorzorg is in Limburg een echt powerhouse, een staat in de staat, wordt weleens gefluisterd. Coonen, ook een van de beslissende stemmen in het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, runt de afdeling al zo'n tien jaar. Een bekende Limburger is hij niet, maar in de socialistische beweging trekt hij al jaren aan de touwtjes. 'Hij is kon mensen op sp.a-lijsten krijgen. Verkozenen van De Voorzorg in gemeenteraden en OCMW-raden waren zijn oren en ogen.'

Coonen, de ex-man van de gewezen Hasseltse burgemeester Hilde Claes (sp.a), bleef lange tijd de man in de coulissen bij de sp.a, maar na het overlijden van Steve Stevaert en het vertrek van Peter Vanvelthoven als voorzitter van sp.a Limburg, trad hij vanaf 2018 meer op de voorgrond. In 2019 nam hij voor het eerst zelf deel aan verkiezingen, als lijstduwer voor de Kamer. Een succes werd dat niet. Coonen haalde 8.000 stemmen, lijsttrekker Meryame Kitir 32.000.

Ook zonder het gerechtelijk onderzoek zou zijn invloed zijn afgekalfd. Sp.a-voorzitter Conner Rousseau heeft het lijstvormingsproces naar de nationale partij getrokken om de almacht van de provinciale baronieën te breken.