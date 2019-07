Vrachtwagens vergroenen door kilometerheffing

Volgens cijfers van Viapass steeg dat aandeel de afgelopen drie jaar van 29 naar 65 procent. Zowel academici en milieuverenigingen als de transportbedrijven leggen de verantwoordelijkheid bij de kilometerheffing. Die bevoordeelt milieuvriendelijke voertuigen en is daarom een belangrijke financiële stimulans.

Daar staat tegenover dat er geen switch is naar de spoor- of waterwegen, maar naar lichte bestelwagens. Die worden vrijgesteld van kilometerheffing, volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) om de kleine zelfstandige niet te treffen. Deze tendens zou een echte vergroening dus in de weg kunnen staan, al ziet Weyts de bredere evolutie van zwaar naar licht vrachtverkeer losstaan van de kilometerheffing. Voorlopig wordt aan de vrijstelling voor bestelwagens dus niet getornd.