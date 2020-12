Vrederechter scheldt huur kwijt voor restaurant tijdens lockdown

Een vrederechter heeft beslist dat een restaurant geen huur moet betalen voor een pand dat niet gebruikt kan worden wegens de lockdown. Horeca-uitbaters wachten vol spanning op de uitspraak in beroep.

De uitbater van een Grieks restaurant in de Kasteelpleinstraat in Antwerpen overleed in februari, net voor de lockdown. De verhuurder van het pand vroeg nog een viertal maanden achterstallige huur aan de vennoot van de overleden man, die ook een Grieks restaurant runt op de Groenplaats. Maar de vrederechter oordeelde dat de vennootschap de huur niet moet betalen tijdens de lockdown.

'De huur is een wederkerige overeenkomst die beide partijen een verplichting oplegt', zegt advocaat Johan John Mees in Gazet van Antwerpen. 'In ruil voor geld krijgt de huurder het 'rustig genot'. Maar dat kon de verhuurder door de lockdown niet leveren. Als je de verhuurder pardonneert als hij het rustig genot niet levert, moet je de huurder ook pardonneren als hij de huur niet betaalt. Een concreet voorbeeld? Als een brouwer zegt: 'Hier is mijn tapinstallatie, maar je mag ze niet gebruiken', kan hij aan de cafébaas moeilijk vragen om er huur voor te betalen. De vrederechter is in een uitgebreid vonnis op die zienswijze ingegaan.'