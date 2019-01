Vrees voor chaos na mislukt loonoverleg

Een loonakkoord lijkt verder weg dan ooit, waardoor chaos dreigt bij het loonoverleg in de bedrijven. De regering-Michel kan een loonmarge opleggen, maar heeft daarvoor de steun van de oppositie nodig.

Vanop het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos hebben premier Charles Michel (MR) en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) de vakbonden opgeroepen opnieuw aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. ‘We doen een oproep om verantwoordelijk te blijven’, klonk het. Het signaal kwam er nadat de vakbonden dinsdag het loonoverleg met de werkgeversorganisaties opgeblazen hebben en een Valentijnsstaking hebben aangekondigd op woensdag 13 februari.

0,8% stijging Uit het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven bleek dat de lonen in 2019 en 2020 maximaal met 0,8 procent boven op de index mogen stijgen.

De regering-Michel zal tot de staking geen initiatieven nemen om de vakbonden opnieuw aan tafel te krijgen. ‘Er zijn natuurlijk wel telefoontjes, maar hen formeel uitnodigen of een ander initiatief nemen, heeft geen enkele zin’, klinkt het in regeringskringen.

Uit het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) bleek dat de lonen in 2019 en 2020 maximaal met 0,8 procent boven op de index mogen stijgen. De bonden eisen evenwel een verhoging van 1,5 procent. De werkgeversorganisties willen daar niet van weten. Ze vinden dat de wet moet worden gerespecteerd en dat de lonen maximaal met 0,8 procent kunnen stijgen.

In de vuilnisbak

Doordat de regering de loonwet heeft verstrengd kunnen de lonen slechts met 0,8 procent in plaats van met 1,8 procent omhooggaan. De aanpassing moest vermijden dat de loonkostenhandicap van onze bedrijven tegenover concurrenten in de buurlanden opnieuw groter zou worden. Instemmen met een loonstijging van meer dan 0,8 procent is hetzelfde als de verstrengde wet in de vuilnisbak gooien, klinkt het bij de werkgevers.

We zijn bereid de regering te steunen als de wet wordt gerespecteerd. De marge mag niet hoger liggen dan 0,8 procent. Zuhal Demir Kamerlid (N-va)

Het sociaal overleg is in een patstelling beland waar de sociale partners nog moeilijk uit geraken. En zo komt de regering-Michel aan zet. Het is Peeters die als minister van Werk de loonnorm via een koninklijk besluit bindend moet verklaren. Als er geen loonakkoord is, is de logische optie dat hij de loonmarge op 0,8 procent vastprikt.

Na het verdwijnen van de N-VA uit de federale meerderheid is de regering van Charles Michel een regering in lopende zaken. Daardoor kan Peeters die beslissing niet nemen. Dat is bijzonder vervelend voor de federale ploeg. Als er geen opslag komt, zal ze tijdens de verkiezingscampagne voortdurend de kritiek krijgen dat ze de werknemers niet laat mee profiteren van het verbeterde economische klimaat.

Chaos

Bovendien dreigt dan chaos. Vakbondsbronnen wijzen erop dat de druk in de bedrijven gigantisch zal zijn om loonsverhogingen door te voeren. Zonder loonnorm belandt het sociaal overleg in een juridisch terra incognita. De loonnorm is de maximaal toegelaten stijging voor de lonen. Als er evenwel geen maximum is, dreigt het sociaal overleg in de bedrijven alle kanten uit te schieten.

Vakbondsbronnen wijzen erop dat de druk in de bedrijven gigantisch zal zijn om loonsverhogingen door te voeren. Zonder loonnorm belandt het sociaal overleg in een juridisch terra incognita.

Als de sociale partners er echt niet uitkomen, moet de regering op zoek naar steun bij de oppositie voor het opleggen van een loonmarge. Ter linkerzijde wordt dat moeilijk, want de linkse oppositie eist net zoals de vakbonden dat de loonwet wordt aangepast zodat er meer ruimte is voor opslag.

Boven de wet

Zo blijft enkel de N-VA over om het loonakkoord goed te keuren. ‘Wij zijn bereid om dat te doen, als de wet maar wordt gerespecteerd. De marge mag niet hoger liggen dan 0,8 procent’, zegt Kamerlid Zuhal Demir (N-VA). Ze zegt het wel te betreuren dat er geen akkoord is. ‘De vakbonden vragen om de wet te overtreden. Maar niemand staat boven de wet, ook de bonden niet.’