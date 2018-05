Vrijspraak in racisme-zaak Jinnih Beels

De 37-jarige hoofdinspecteur van de Mechelse politie is vrijgesproken in een racisme-zaak rond Jinnih Beels. Er volgt nog wel een tuchtonderzoek.

De inspecteur had in een WhatsApp-groep een foto verspreid van Jinnih Beels, die toen commissaris en diversiteitsmanager bij de Mechelse politie was, met daarop de tekst: 'En waarom zou ik je een hand moeten geven? Jou (sic) kleur staat mij niet aan'. Toen de foto uitlekte, werd de hoofdinspecteur onmiddellijk geschorst.

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft de inspecteur nu vrijgesproken. Er was twijfel over de intentie van de man, waardoor er juridisch onvoldoende bewijs was voor een veroordeling voor het aanzetten tot racisme. 'Hoewel de door hem verspreide foto een racistische reactie zou kunnen teweegbrengen ten aanzien van commissaris Beels, staat niet vast dat dit de opzet van beklaagde was', luidde het oordeel.

Mopje

Dit verhaal krijgt zeker nog een tuchtrechterlijke staart, want onze deontologie is enorm belangrijk voor het korps. Bart Somers Burgemeester Mechelen

De verdediging had aangevoerd dat de foto verstuurd was als een grap, al had de hoofdcommissaris eerst nog wel verklaard dat hij de foto had verspreid om zijn collega's te sensibiliseren voor het gevaar van het verspreiden van dit soort foto's.

De advocaat van de politiezone Mechelen-Willebroek, die zich burgerlijke partij had gesteld, vond het dan ook vreemd dat het humoristisch aspect pas later werd vermeld. 'Waarschijnlijk omdat het Grondwettelijk Hof bepaald heeft dat een mopje niet onder de racismewetgeving valt', aldus advocaat Deruyck.

Somers

De burgemeester van Mechelen, Bart Somers (Open VLD), laat in een reactie wel weten dat er een tuchtonderzoek zal volgen, waardoor de hoofdcommissaris die inmiddels al een jaar geschorst is, alsnog kan worden ontslagen. 'We gaan het vonnis grondig bestuderen en afwachten of het parket in beroep gaat', zegt Somers. 'De rechter is heel scherp voor de hoofdinspecteur en deelt onze mening. Dit verhaal krijgt zeker nog een tuchtrechterlijke staart, want onze deontologie is enorm belangrijk voor het korps', besluit hij.

Jinnih Beels, die inmiddels als onafhankelijke de sp.a-lijst trekt in Antwerpen, zei op Twitter dat ze 'akte' neemt van het vonnis. Maar ze voegde er wel aan toe dat elke politieambtenaar een 'voorbeeldfunctie' heeft. 'Hoop dat alle betrokken partijen verantwoordelijk nemen en duidelijk signaal geven naar de samenleving', voegt ze er aan toe.