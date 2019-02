Vrouw van PKK-leider mag Belg worden

Ondanks twee rapporten van de Staatsveiligheid en een negatief advies van het openbaar ministerie kan de vrouw van een PKK-topman toch de Belgische nationaliteit krijgen.

Mag G.A., de vrouw van een Europese leider van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK, de Belgische nationaliteit krijgen? Het openbaar ministerie gaf daarvoor een negatief advies op basis van documenten van de Staatsveiligheid. Maar het Hof van Cassatie geeft de vrouw nu toch gelijk.

In een brief van september 2012 waarschuwde de Staatsveiligheid al dat de man van de vrouw een internationale PKK-leider is, die fondsen verzamelt en andere missies uitvoert voor de organisatie. De Staatsveiligheid beschreef in de brief dat de man actief is in de PKK-cellen van Charleroi en Luik en bij een vzw van de PKK in Charleroi.

Die vzw is in 2014 door de Europese politiedienst Europol aangeduid als een uitvalsbasis om PKK-leden na hun training vanuit België door te sturen naar kampen in Noord-Irak, waar de gewapende tak van de organisatie opereert.

En de Staatsveiligheid waarschuwde in een rapport van 2015 nog eens dat de man een kaderlid is van de PKK in Europa, die al verantwoordelijkheden opnam voor de PKK in België, maar ook in de Scandinavische landen en in Nederland.

Niet zwaarwichtig genoeg

Het hof van beroep van Bergen oordeelde in maart 2018 dat de vrouw de Belgische nationaliteit niet mag krijgen omdat ze haar echtgenoot (passief) blijft steunen.

Maar Cassatie ziet dat anders. De Belgische nationaliteit weigeren mag volgens het hoogste rechtscollege alleen op basis van zwaarwichtige feiten die eigen zijn aan de persoon die Belg wil worden. De rapporten van de Staatsveiligheid over haar man volstaan dus niet om haar de Belgische nationaliteit te ontzeggen, luidt het verdict. Cassatie stuurt de zaak dus terug naar een ander hof van beroep, dat van Luik.

‘We leven in een rechtsstaat en het is goed dat Cassatie het openbaar ministerie herinnert aan enkele fundamentele rechten, ondanks de veiligheidsissues die hier spelen’, reageert de advocate van de vrouw, Jacqueline Oosterbosch.