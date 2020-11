Vuiler wagenpark leidt niet langer tot minder belasting

Het parlement haalt de kronkel uit de autofiscaliteit waardoor het belastingvoordeel voor salariswagens groter wordt naargelang meer vervuilende wagens rondrijden in België. De N-VA verzet zich.

In de berekeningsformule voor het Voordeel Alle Aard (VAA) wordt de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen vergeleken met de gemiddelde uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens in het jaar voordien. Hoe meer ‘propere’ wagens rondrijden, hoe meer belasting iemand met een minder propere auto betaalt. Die bepaling is indertijd in de wet geschreven om werknemers en bedrijven aan te moedigen telkens voor minder vervuilende wagens te kiezen.

Maar door een samenloop van omstandigheden - de correctie van de uitstootwaarden na dieselgate, de stijgende verkoop van benzineauto's en de groeiende populariteit van SUV’s - zagen we in 2019 en 2020 het omgekeerde gebeuren: het Belgische wagenpark werd opnieuw vuiler, waardoor velen hun belasting bizar genoeg zagen verlagen. Wie met een BMW 3 rijdt, betaalde vorig jaar zonder het goed en wel te beseffen zo’n 57 euro minder belasting.

Op voorstel van Goen-Kamerlid Dieter Van Besien wordt dat deurtje nu gesloten. Vanaf 2021 kan de referentie-CO2-uitstoot alleen nog dalen of gelijk blijven. 'Zo creëren we een blijvende incentive om voor propere wagens te kiezen in de aanloop naar 2026. Vanaf dat jaar zijn salariswagens op fossiele brandstoffen verboden', zegt Van Besien.

Doordat de voorbije twee jaar meer vervuilende auto's op de weg kwamen, betaalde iemand met een BMW3 57 euro minder belastingen, vaak zonder dat zelf te beseffen.

De groenen wilden de wijziging oorspronkelijk retroactief vanaf 1 januari 2020 laten ingaan, maar de andere regeringspartijen wilden daar niet van weten. En ook in 2021 zal het effect van de wetswijziging eigenlijk nog niet spelen’, klinkt het her en der. Van Besien bevestigt dat. ‘Dit jaar zijn aanzienlijk meer elektrische wagens ingeschreven, waardoor de referentiewaarde voor de belastingaanslag van 2021 sowieso weer zou dalen. Daarnaast wordt de uitstoot vanaf volgend jaar op een andere manier gemeten.’ Dat dat laatste tot hogere belastingen zou leiden, is al twee jaar bekend.

Volgens de N-VA had de federale regering daar iets kunnen aan doen. ‘De Vlaamse regering compenseert dat in de verkeersbelasting. Federaal gebeurt dat niet en wordt daarbovenop vanaf 2022 een jaarlijkse belastingverhoging in de wet vastgeklikt', zegt Kamerlid Joy Donné.