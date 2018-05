WEEKBOEK POLITIEK Michel zet De Wever een pad in de korf

Vier jaar geleden kwam centrumrechts aan de macht, over een jaar zijn er nieuwe verkiezingen. Heeft de regering-Michel genoeg ‘dash’ - fut - om van het laatste werkjaar een nuttig jaar te maken? Wordt de pensioenhervorming tot een goed einde gebracht, of worden de zware beroepen alsnog het struikelblok?

Premier Charles Michel wipte deze week binnen in Downing Street 10, om het met zijn Britse collega Theresa May nog eens over de brexit te hebben. Enkele dagen eerder was N-VA-voorzitter Bart De Wever al in Downing Street gepasseerd bij brexitminister David Davis. Als conservatief had De Wever het bij de brexiteers over het ‘verdrag’ dat Europa maar is. Michel daarentegen zingt als staatsman de lof van meer Europa en ziet voor zichzelf de rol van bruggenbouwer in Europa, en ver daarbuiten, weggelegd.

De premier verwijst graag naar de schouderklopjes die hij naar eigen zeggen veelvuldig krijgt op het internationale toneel voor zijn hervormingen. Met die hervormingen denkt Michel de geschiedenisboekjes te halen. Naar zijn smaak krijgt hij er maar weinig erkenning voor in eigen land. Van dat geen-sant-in-eigen-landsyndroom hebben inwoners van de Wetstraat 16 wel vaker last.

Wat moeten de N-VA en Open VLD doen? Tegen leraars zeggen dat ze toch geen zwaar beroep hebben?

De Wever maakt het Michel ook niet altijd even makkelijk. Zo vroeg de Antwerpse burgemeester zich hardop af of de ‘dash’ uit de regering is, een jaar voor de verkiezingen. De regering moet volgens De Wever een tandje bijsteken als het gaat over het op orde zetten van de staatsfinanciën. Toen uit een Europees rapport over de begroting nog eens bleek dat de regering-Michel daar inderdaad onder de lat is gegaan, speelde de N-VA de coalitiepartners prompt de zwartepiet toe. ‘Neem uw verantwoordelijkheid’, klonk het een tikje arrogant.

Vanuit Londen reageerde de premier razendsnel. Hij zag in het rapport van de Europese Commissie ‘een aanmoediging om nog hard te werken en tot de laatste dag van de legislatuur beslissingen te nemen’. Dash genoeg, blijkbaar. Al weet iedereen dat besparingen op de sociale zekerheid, het weerkerende mantra van De Wever, er minder dan ooit in zitten nu de verkiezingen in aantocht zijn.

De pensioenhervorming die deze week aan de orde is, kan voor de regering de grote test worden. Minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine (MR) zette, met politieke rugdekking van de premier, de Vlaamse coalitiepartners N-VA en Open VLD een pad in de korf, door met de overheidsvakbonden een lijst met zware beroepen af te kloppen.

Door zowat de helft van de ambtenaren als een zwaar beroep te bestempelen, wordt de pensioenhervorming zwaar uitgehold. Maar wat moeten de Vlaams-nationalisten en de Vlaamse liberalen nu doen? Tegen alle leraars zeggen dat ze toch geen zwaar beroep hebben? Dat is electoraal geen cadeau. En dus werd het licht van de zon ontkend. Er was geen lijst, luidde het, ook al was die op alle nieuwssites gepubliceerd.

Schaakbord omdraaien

Door het slinkse manoeuvre van Bacquelaine kan de Mouvement Réformateur in Franstalig België - en CD&V in Vlaanderen - de boodschap brengen dat het nog wel meevalt met die ‘sociale horror’ van de regering-Michel waar de linkse oppositie het steevast over heeft. De premier mag dan prat gaan op zijn grote hervormingen, als het electoraal loont, is hij blijkbaar bereid terug te komen op wat zijn belangrijkste wapenfeit moest worden: het optrekken van de pensioenleeftijd. Het is niet altijd De Wever die de anderen doet dansen.

Bij de start van centrumrechts werd de keuze gemaakt om te gaan voor een hervorming van de pensioenen, eerder dan in te grijpen op de arbeidsmarkt. Michel wilde geen bliksemafleider zijn voor Elio Di Rupo (PS), die zelf onder vuur lag omdat hij schoolverlaters hun werkloosheidsvergoeding had afgepakt. En dus werd beslist van de werkloosheidsuitkeringen af te blijven, maar de pensioenleeftijd op te trekken naar 67 jaar.

Schermvullende weergave Premiers onder elkaar, voor de ambtswoning van Theresa May in Londen. ©AFP

Een jaar voor de verkiezingen lijkt de premier het schaakbord om te draaien. Nu wil hij de pensioenhervorming afzwakken en bewijzen dat er nog ‘dash’ in zijn regering zit door toch over te gaan tot hervormingen op de arbeidsmarkt. Nu de economische motor draait, is de uitdaging de mismatch tussen de werkloosheid en de openstaande vacatures weg te werken, heeft de premier al aangegeven. En die richting lijken de Vlaamse coalitiepartners wel te willen inslaan. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) had het in de Kamer al over een groeipact, Gwendolyn Rutten (Open VLD) spreekt van een ‘arbeidsdeal’.