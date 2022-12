De veiligheidsdiensten screenen al ruim vier jaar de gegevens van wie met het vliegtuig reist, goed voor ruim 50 miljoen verwerkte passagiersgegevens. Maar een nieuw controlerapport wijst op allerlei problemen en trekt in twijfel of die ‘grootschalige inmenging in onze privacy’ wel zo efficiënt is in de strijd tegen terrorisme en georganiseerde criminaliteit.