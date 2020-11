Waals parlement verzet zich tegen Brusselse stadstol

Het Waals parlement heeft woensdag unaniem een motie aangenomen tegen de Brusselse stadstol. Ook de partijen die in Brussel besturen, tekenden dus mee.

Een maand geleden lekte uit hoe het Brussels Gewest de stadstol wil vormgeven waarmee het autoverkeer naar en in de hoofdstad ontmoedigd moet worden. Meteen kwamen uit Vlaanderen felle reacties, vooral van de meerderheidspartijen die niet besturen in Brussel: de N-VA en CD&V. Dat dwong Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters, wier partij Open VLD ook in Brussel aan de knoppen zit, een fel standpunt in te nemen. 'Zet Brussel eenzijdig door, dan putten we alle juridische middelen uit', zei de liberale.

Maar de stadstol lijkt meer te worden dan een klassiek communautair robbertje vechten tussen de Vlaamse en de Brusselse regering. Ook in Wallonië leidde het tot wrevel dat er nog geen overleg was geweest op het moment dat de plannen uitlekten. Dat werd nu vertaald in een motie, die collectief is aangenomen.

Concreet vraagt het Waals parlement in de motie dat de regering-Di Rupo zo snel mogelijk overleg vraagt met de Brusselse gewestregering en dat het dossier zo nodig op de agenda van het volgende overlegcomité komt.