Waalse regionalist moet ABVV weer op de kaart zetten...

Thierry Bodson, de voorman van de Waalse vleugel van het ABVV, volgt alvast tijdelijk de opzijgeschoven Robert Vertenueil op aan het hoofd van de socialistische vakbond. De Waalse regionalist moet intern orde op zaken stellen.

Aan de Brusselse Hoogstraat, waar het ABVV-hoofdkwartier is gevestigd, zijn ze enig drama gewend. Maar de snelheid waarmee voorzitter Robert Vertenueil werd afgeserveerd, doet zelfs de meest ervaren rotten met de ogen knipperen. Een interview dat hij vorige week gaf samen met Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van de Franstalige liberale MR, viel zo slecht bij de achterban dat het de socialistische syndicalist zijn kop kost.

De Waalse vakbondsafdelingen hebben maandag het vertrouwen in hem opgezegd. Het federaal bureau, waarin de Vlaamse, Brusselse en Waalse vakbondtoppers zetelen, kon dinsdag enkel vaststellen dat Vertenueil moet opstappen.

Voorzittersverkiezingen

Thierry Bodson, die al twaalf jaar de Waalse vleugel van het ABVV leidt, volgt Vertenueil tijdelijk op als voorzitter. Tegen midden september worden voorzittersverkiezingen georganiseerd, waarbij hij kandidaat zal zijn. Begin volgende week moeten alle kandidaten zich melden, waardoor meteen duidelijk wordt of er zich een uitdager aandient. Bij de vakbond wordt ervan uitgegaan dat de 59-jarige Bodson, die intern op brede steun kan rekenen, het haalt.

Van een putsch van Bodson, waarover kwatongen het de afgelopen dagen hadden, is volgens ingewijden geen sprake. De uitgesproken Waalse regionalist heeft nooit federale ambities gehad. Voor het prestige hoeft hij het ook niet te doen, want van de ABVV-voorzitter is algemeen bekend dat zijn macht beperkt is. De rode baronnen, de bazen van de vakcentrales, laten zich niet de les spellen. 'Ik geloof echt dat Thierry zichzelf opoffert voor de vakbond', zegt een hooggeplaatste bron.

Orde in de chaos

Bodson moet, samen met de Vlaamse nummer één Miranda Ulens, orde scheppen in de chaos die Vertenueil heeft achtergelaten. Insiders schetsen een behoorlijk vernietigend beeld van de twee jaar waarin hij de vakbond aanstuurde. Intern heeft de opvolger van Rudy De Leeuw, die een einzelgänger wordt genoemd, nooit een team rond zich gebouwd en extern legde hij verklaringen af zonder die vooraf door te spreken. Zo kondigde hij in de zomer van 2018 zonder zijn instanties te raadplegen een algemene staking aan die er bijgevolg nooit is gekomen.

Insiders schetsen een behoorlijk vernietigend beeld van de twee jaar waarin Robert Vertenueil het ABVV aanstuurde.

Het interview met Bouchez was de druppel die de emmer deed overlopen. De amicale toon van het gesprek stootte de achterban tegen de borst, vooral omdat het ABVV de MR jarenlang heeft bestreden omdat de partij federaal met de N-VA in zee was gegaan. Door een nieuw sociaal pact op tafel te leggen, terwijl hij voor gelijkaardige uitspraken vorige maand al was teruggefloten, maakte Vertenueil zich helemaal onmogelijk. Zo gaf hij zijn tegenstanders zelf de stok in handen om hem te slaan.