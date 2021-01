Waar is de griep naartoe?

Dat blijkt uit gegevens van de World Health Organisation, waarover The Wall Street Journal rapporteert. De WHO verzamelt wereldwijd samples die onderzocht worden op het influenzavirus. Terwijl die de voorbije jaren rond deze tijd in die samples 30.000 tot 60.000 infecties optekende, is de curve van dit jaar amper zichtbaar op de grafiek.

Het griepvirus treft jaarlijks ongeveer een miljoen mensen. Naar schatting 290.000 tot 650.000 van hen overleven het niet. De vraag is hoe we daar als maatschappij in de toekomst mee om gaan. Accepteren we die doden zomaar? Of blijven bijvoorbeeld mondmaskers tijdens het griepseizoen deel uitmaken van het straatbeeld?