‘Waarom mogen wij zelf niet beslissen over de tests?'

Dirk Lips: 'De cohortering is in de praktijk niet altijd gemakkelijk.'

Omdat de noden op het terrein niet overeenkomen met de verdeling van de tests die de Vlaamse overheid laat uitvoeren, is de rusthuisgroep Curando maar zelf tests beginnen te organiseren. ‘Wij voeren ze nu op eigen kosten uit’, vertelt directeur Dirk Lips.

‘Mijn telefoon stond niet stil dit weekend: e-mails, berichten, whatsapps, het bleef maar binnenstromen. We kregen van de Vlaamse overheid een 350-tal tests binnen, om het personeel van vier huizen te testen die tot nog toe coronavrij zijn. Natuurlijk kan onze arbeidsgeneesheer die niet allemaal zelf testen, dus zijn we druk bezig geweest die operatie in goede banen te leiden, door ook de artsen in te schakelen die verbonden zijn aan onze centra.’

‘Ik heb geen zinnig antwoord op de vraag waarom we nu tests krijgen voor het personeel van de niet-besmette huizen, terwijl we nog drie besmette huizen hebben waar noch het personeel noch de bewoners zonder symptomen kunnen getest worden. Slechts één huis met corona-besmettingen is de voorbije weken al grondig gescreend.’

‘De logica van de overheid komt niet overeen met de vraag van onze begeleidende artsen. Waarom mogen wij dat niet zelf beslissen? Om daar niet afhankelijk van te zijn, hebben we dan maar zelf testwissers gezocht op de markt, onder meer door een leverancier van labo’s aan te spreken. Wij hebben ook beslist de tests zelf te betalen, aan gemiddeld 35 euro per stuk.’

‘Dat doen we ook voor de stagiairs die de eerste maandag na de paasvakantie weer mogen beginnen van de overheid. Ook voor hen waren geen tests voorzien, wat onze medewerkers niet echt begrijpen. Het gaat om externe mensen die plots weer in de woon-zorgcentra toegelaten worden.’

‘Na overleg met de scholen hebben we ze vanmorgen allemaal een test laten afnemen, en in afwachting van de resultaten 24 uur later, intussen naar huis gestuurd, waar ze zich via e-learning moeten inwerken in de beschermingsmaatregelen.’

‘Deze voormiddag zijn we ook lang bezig geweest met het bekijken van de nieuwe richtlijnen van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid. Daar is nu heel veel aandacht bij voor de cohortering: het apart plaatsen van bewoners met of zonder Covid-19.’

‘Onze indruk is echter dat men zich vooral baseert op de ervaring in de ziekenhuizen. Onze situatie is anders. Wij kunnen niet zomaar een gang leegmaken. Onze mensen wonen daar wel. En zelfs als je mensen verhuist, is de oefening vaak moeilijk. Je hebt niet altijd voldoende kamers op overschot om een aparte Covid-afdeling in te richten.’

‘We moeten dus huis per huis naar oplossingen zoeken. Daarbij gaat het niet om het volgen van de Vlaamse regeltjes, want met dit virus speel je geen spelletjes. We moeten maken dat alles veilig is. Dat betekent ook: aparte laptops en tablets, onderhoudskarren gescheiden houden en gescheiden verpleeglokalen.’

‘Er wordt in de berichtgeving wel eens over het hoofd gezien dat er ook veel woon-zorgcentra zonder besmettingen zijn. Bij ons zijn dat er vijf van de negen. Het is dus niet zo dat je gedoemd bent corona te krijgen als je in zo’n centrum verblijft, laat staan dat je er zeker van sterft.’

‘Op 1.000 bewoners hebben we tot nu toe 40 Covid-sterfgevallen te betreuren. Vorig weekend was er slechts één. In 'normale' weekends sterven soms meer mensen. Ook bij ons lijkt de curve dus af te vlakken.’

‘Wij hebben ons ook al afgevraagd waarom er in sommige huizen wel en in andere geen corona voorkomt. Er wordt wel eens geopperd dat het virus zich beter verspreidt in moderne centra, door de ventilatienormen. Ook bij ons leek het erop dat die huizen meer vertegenwoordigd waren.’