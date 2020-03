Waarschijnlijk geen fraude bij mislukte levering mondmaskers

Er zijn grote twijfels of sprake is van 'fraude' bij de mislukte levering van 5 miljoen mondmaskers. Daarover is wel een strafklacht ingediend door Volksgezondheid.

Zondag raakte bekend dat Volksgezondheid een strafklacht heeft ingediend over een bestelling van 5 miljoen medische mondmaskers. Ze zijn levensnoodzakelijk in de strijd tegen het coronavirus, maar de levering liet op zich wachten. Volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) was er mogelijk ‘fraude’ in het spel. Het Brussels parket opende een opsporingsonderzoek.

De klacht is al vrijdag ingediend. De federale gerechtelijke politie van Brussel heeft afgelopen weekend al meteen de verantwoordelijke van de betrokken Belgisch-Turkse firma uit Temse verhoord.

Uit de eerste vaststellingen zou blijken dat er geen sprake is van strafbare feiten. Zo is er geen geld verloren gegaan. De firma uit Temse heeft al aangegeven dat ze het volledige bedrag van 3,5 miljoen euro dat de overheid betaalde, zal terugbetalen. De laatste schijf zou woensdag worden terugbetaald.

Er lijkt dus geen sprake van fraude of oplichting, hooguit van een ‘handelsgeschil’. En ook dat is niet zeker. Want de betrokken firma uit Temse zou contractueel de mogelijkheid hebben gehad om het contract op te zeggen als de geleverde datum niet gehaald kon worden. Er was contractueel tijd tot zondagnacht om de levering te voltooien, maar er is vrijdag al klacht ingediend. Het bedrijf zou alleen mondeling hebben aangegeven dat de mondmaskers mogelijk vervroegd, vrijdag, geleverd konden worden. Toen ze er vrijdag niet waren, was Volksgezondheid het vertrouwen kwijt en voelde men de bui hangen.

Duurder

Hoe is de bestelling dan juist verlopen? Het kabinet van minister De Block wil daarover geen info vrijgeven, gelet op het lopende strafonderzoek. Maar volgens onze informatie is de aanbesteding uitgeschreven op 3 maart en voor 6 maart moesten de geïnteresseerde bedrijven hun bod overmaken. De gunning zou zijn gebeurd op basis van de criteria ‘prijs’ en ‘snelheid’. Dat laatste criterium gaf de doorslag. Het gunningsverslag geeft aan dat beste twee voorstellen kwamen van bedrijven die het snelst konden leveren, terwijl ze wel behoorlijk duurder waren.

Toch heeft men dan nog wat dagen gewacht om de gunning toe te kennen, waardoor het belangrijkste criterium van de snelheid al wat achterhaald was en waardoor de firma die als eerste uit de bus was gekomen, had afgehaakt. Zo kwam men uiteindelijk terecht bij de firma uit Temse.

Dat het bedrijf uit Temse als tweede uit de bus kon komen voor zo'n gevoelige bestelling roept vragen op. Want de andere firma’s waren wel gekend in de vrije kleine, medische sector, de onderneming uit Temse niet.