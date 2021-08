Wanneer kan een werkgever om dringende reden ontslaan?

Sportcommentator Eddy Demarez ging dit weekend met zijn uitlatingen over de Belgische vrouwenbasketploeg fors over de schreef. Kan dat aanleiding geven tot een ontslag op staande voet?

Bij een ontslag om dringende reden wordt de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer onmiddellijk beëindigd zonder opzegtermijn of ontslagvergoeding. ‘Volgens de wet mag de werkgever een ontslag om dringende reden doorvoeren als hij oordeelt dat een samenwerking met de werknemer definitief en onmiddellijk onmogelijk is’, zegt Geert Vermeir van hr-dienstenleverancier SD Worx. ‘In de wet staat geen opsomming van redenen. Maar het is duidelijk dat het een afdoende reden kan zijn als de werknemer ernstige schade heeft berokkend aan de werkgever.’

Een reden kan voor de ene werknemer ook meer dringend zijn dan voor een andere. ‘Als een leidinggevende op sociale media negatieve uitspraken doet over de werkgever, dan wegen die veel zwaarder dan als iemand in een uitvoerende functie dezelfde uitspraken doet’, zegt Vermeir. 'De vraag bij een ontslag op staande voet zal altijd zijn of de werkgever het nog mogelijk acht de arbeidsrelatie verder te zetten.'

Juridische veldslag

Sommige werknemers zijn ook meer beschermd dan anderen. ‘Iemand die lid is van de vakbond en met dat lidmaatschap ook een mandaat in het bedrijf uitoefent, kan niet zomaar meteen ontslagen worden om dringende reden. Denk bijvoorbeeld aan een vakbondsafgevaardigde of een lid van het ondernemingscomité. ‘In dat geval moet eerst aan de rechtbank toelating gevraagd worden voor het ontslag. Als de reden heel duidelijk is, zal die toelating snel volgen.’