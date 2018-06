Wapengekletter tussen CD&V en N-VA op alle fronten

Even leek de strijd wat te zijn gaan liggen, maar dit weekend gingen CD&V en de N-VA weer met elkaar in de contramine. De verkiezingen naderen.

De slechte peiling voor de N-VA, waarin de partij een duik nam naar 26,5 procent, was voor voorzitter Bart De Wever een 'wake-upcall'. Meteen gaf hij het goede voorbeeld. In een interview met Het Laatste Nieuws zette hij de zaken nog eens op scherp.

Zeker als het over migratie gaat, is De Wever er meer dan ooit van overtuigd dat de harde aanpak van de N-VA, waarvoor hij de voorzet gaf tijdens een openingscollege aan de UGent in 2015, de enige juiste is.

'Hoe langer we hen (mensen die op zoek zijn naar een gelukkiger leven, red.) de illusie geven dat ze hier wel een kans maken, hoe meer we de mensenhandel in stand houden. Dat zei ik al in Gent in 2015. Een onmens was ik dat ik dat durfde. Intussen staat half Europa op dat standpunt, Merkel inbegrepen', aldus De Wever.

Illegale migratie stoppen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft genoeg aan een half woord van zijn voorzitter en duwde het gaspedaal nog eens in. Hij wil dat alle illegale migratie gestopt wordt. Naar het voorbeeld van Australië stelt hij voor dat al wie probeert Europa illegaal binnen te geraken automatisch het recht op asiel zou verliezen. 'Wie illegaal komt, verspeelt zijn recht op asiel.'

CD&V-voorzitter Wouter Beke liet vanop de CD&V-campagnedag in Turnhout weten dat zijn partij het niet eens is met de aanpak die Francken en de N-VA voorstellen.

'Er zijn heel duidelijke regels. Dat betekent: waar men in Europa aankomt, moet men asiel aanvragen. Maar dat kan alleen lukken als er een grote Europese verantwoordelijkheid en solidariteit is. Het kan niet zijn dat er een aantal lidstaten al het werk doen en andere lidstaten terugplooien op zichzelf', zo vertolkte Beke nog eens het CD&V-standpunt.

Het heeft geen zin in persoonlijke naam ideeën te lanceren die het debat in de regering niet vergemakkelijken. Kris Peeters Vicepremier CD&V

CD&V-vicepremier Kris Peeters maakte duidelijk dat Francken met zijn Australische aanpak niet het officiële Belgische regeringsstandpunt vertolkt. 'België heeft daar een duidelijk standpunt over. Het heeft dus geen zin in persoonlijke naam ideeën te lanceren, die het debat binnen de regering niet vergemakkelijken. Hij hekelde dat de N-VA met zulke standpunten van de lokale verkiezingen nationale verkiezingen probeert te maken.

Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is er ook 'geen acuut probleem met migratie', maar zijn er enkel populistische politici die ermee willen scoren.

Durven excelleren

Ook op het onderwijsfront gingen de N-VA en CD&V nog maar eens met elkaar in de clinch. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zei in De Zevende Dag zich zorgen te maken over het niveau van het onderwijs. Volgens hem is de slinger te veel doorgeslagen naar het 'welbevinden' van de leerlingen. Terwijl we volgens Bourgeois weer meer moeten durven te excelleren.

Want er zijn knipperlichten, zegt de minister-president. Hij verwijst naar de plaatsen die we verliezen in de ranking van de zogenaamde PISA-rapporten van de OESO over het onderwijs.

De aandacht voor het welbevinden van leerlingen helemaal afschaffen? Dat zou ik spijtig vinden. Hilde Crevits Vlaams minister van Onderwijs

Daarop liet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) weten dat ze het spijtig zou vinden, mocht er nu plots geen aandacht meer zijn voor het 'welbevinden' van de leerlingen. 'De aandacht voor het welbevinden helemaal afschaffen? Dat zou ik spijtig vinden', aldus Crevits.

En zo draaiden Bourgeois en Crevits nog maar eens een rondje in de politieke boksmatch over het onderwijs. Daarbij waarschuwt de N-VA voor het gevaar van een nivellering in het onderwijs, door de nadruk die wordt gelegd op het streven om ook de zwakkere leerlingen mee te nemen.

Files

Ook het fileleed blijkt een politieke strijdtoneel te zijn, waarop de N-VA en CD&V elkaar bekampen. De CD&V-leden van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement hebben kritiek op het 'gebrek aan visie en voortgang' in het huidige mobiliteitsbeleid.

Het lijkt wel of bij minister van Mobiliteit Ben Weyts het urgentiegevoel ontbreekt. Dit moet ambitieuzer. Dirk De Kort Vlaams Parlementslid CD&V

CD&V verwijt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) dat hij te weinig ambitie heeft. 'Het lijkt wel of het urgentiegevoel ontbreekt. Dit moet ambitieuzer', aldus Vlaams Parlementslid Dirk De Kort.

De CD&V'ers verwijten Weyts dat er nog maar weinig resultaten zijn geboekt. Ze wijzen erop dat de filezwaarte in twee jaar tijd met 20 procent is gestegen. 'Veel communicatie op Zondag Bendag, maar weinig resultaten', klinkt het.

Brugpensioen

En dan is er nog de soap rond het brugpensioen bij Carrefour. Nadat federaal minister van Werk Peeters had geprobeerd de zwartepiet door te spelen naar zijn Vlaamse collega Philippe Muyters (N-VA), zijn beide ministers in een politieke boksmatch verwikkeld geraakt, waar maar geen einde lijkt aan te komen.

Zo ging Muyters in De Zevende Dag in de tegenaanval, na de kritiek van Peeters dat hij de bruggepensioneerden aan werk moet helpen. In de praktijk komt daar weinig van in huis. Muyters is de kritiek beu en kondigde aan dat hij de VDAB zal vragen de bruggepensioneerden te activeren. 'Ik vraag de VDAB morgen SWT'ers jobs aan te bieden. Als ze weigeren, schors ik hen.'

Het heeft een hoog 'hou me tegen, want ik bega een ongeluk'-gehalte, waar niemand beter van wordt. Peeters noch Muyters komt er goed uit, laat staan dat het een oplossing biedt voor het brugpensioen.