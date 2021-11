Wapenstilstand voor killerrobots?

Een menselijk aangestuurde drone in de VS.

Aan de vooravond van 11 november staan de schijnwerpers op 'moordende machines'. In Ieper krijgt de internationale Campaign to stop Killer Robots de vredesprijs. In de Kamer vindt woensdag een hoorzitting plaats over het verbieden van autonome wapensystemen.

De groenen hebben hun pleidooi voor een internationaal verbodsverdrag in een resolutie gegoten, de Vlaamse socialisten hebben een wetsvoorstel klaar om in eigen land de bouw, de handel en het gebruik van killerrobots te verbieden. ‘De belangrijkste uitdaging is nu de juiste definitie van killerrobots af te lijnen. Daarom nodigen we verschillende actoren, waaronder het leger, uit voor een hoorzitting’, zei Vooruit-Kamerlid Kris Verduyckt.

In Libië zou een gewapende militaire drone zonder menselijke interventie een luchtaanval hebben uitgevoerd. Kris Verduyckt Kamerlid Vooruit

In principe is een gewapende drone ook een robot die kan doden. Maar Verduyckt wil een duidelijke grens trekken. ‘Voor ons is het criterium: geeft een mens het commando om te schieten of niet? Zonder menselijke interventie moet er voor ons een verbod komen.

Die toepassingen, waarbij wapensystemen geprogrammeerd zijn om zelf tot een aanval over te gaan, bestaan al. In Libië zou een militaire drone een luchtaanval hebben uitgevoerd zonder menselijke interventie. En vorig jaar heeft de geheime dienst van Israël een Iraanse nucleaire wetenschapper gedood via een computergestuurd geweer. Het commando was menselijk, maar de gezichtsherkenning gebeurde door een computer.

Er moet dus een duidelijke definitie komen, waarbij we onszelf ook niet buitenspel mogen zetten in het onderzoek naar artificiële intelligentie’, zegt Verduyckt.