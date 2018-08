Warmer dan 34 graden in Ukkel, dagrecord gebroken

Om 15.30 uur was het dinsdag in Ukkel al 34,3 graden. Daarmee is het dagrecord van 32,7 graden Celsius van 7 augustus 1975 al ruim overschreden.

Opvallend: aan de kust is er geen afkoeling. In Middelkerke registreerde het KMI al 34 graden. Alvorens het kwik een duik neemt, sneuvelt misschien nog een record. 'Eventueel kan het nog de warmste dag van het jaar worden. Daarvoor moeten we 35,4 graden halen', zegt KMI-weerman David Dehenauw. Dat record werd geregistreerd op 26 en 27 juli.

De hitte veroorzaakt ook hoge ozonwaarden, al is het op dat vlak al slechter geweest deze zomer. Om 15 uur was de informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht enkel overschreden in de meetstations van Bree en Gellik, in Limburg. Overschrijdingen van de alarmdrempel (240 microgram) worden niet verwacht.

Onweer

Om 17 uur activeert de FOD Binnenlandse Zaken het nummer 1722 voor meldingen van wateroverlast en stormschade, zo melden verschillende instanties via Twitter. De overheid vraagt om het noodnummer 112 enkel te bellen bij (potentieel) levensbedreigende situaties. Het KMI voorspelt lokaal hevig onweer en gaf daarom 'code geel' voor het hele land.

Doden in Spanje

De hittegolf in Spanje heeft in een week tijd al aan negen mensen het leven gekost. Dat maakten de autoriteiten dinsdag bekend, na de autopsie op het lichaam van een zestiger die aan de loden hitte is bezweken in het zuidwesten van het land. De artsen besloten dat de 66-jarige man op 2 augustus het slachtoffer werd van meervoudig orgaanfalen door een hitteslag.