Warmterecord van 1947 gebroken: 38,9 graden in Kleine-Brogel

Met 38,9 graden in Kleine-Brogel is het warmterecord van 1947 gebroken. Dat meldt David Dehenauw (KMI) op Twitter.

Met 38,9 graden is het warmterecord van 36,6 graden in 1947 gebroken. Donderdag wordt het mogelijk nog warmer, tot wel 40 graden. Dinsdag werd voor het eerst de alarmfase 'code rood' voor hitte afgekondigd voor ons land.

Ozon

Door het warme weer is maandagmiddag al op twee plaatsen in ons land de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden. Dat blijkt uit de gegevens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). Die verwacht woensdag overschrijdingen op nog verschillende plaatsen in het land. Om 12 uur werd in Schoten bij Antwerpen 197 microgram ozon per kubieke meter lucht gemeten.