Wat kost een vaccinatiecentrum?

In Antwerpen is de bouw van het vaccinatiecentrum op Park Spoor Oost in volle gang.

Maandenlang een vaccinatiecentrum runnen is niet gratis. De kostprijs per stad loopt sterk uiteen: van 'geen grote meerkosten' tot 'in de miljoenen'.

Nu de vaccinatiecampagne uit de startblokken schiet, wordt ook de kostprijs steeds duidelijker. Sommige steden verwachten 'geen grote meerkosten'. Mechelen gokt op 'enkele honderdduizenden euro's'. In Antwerpen en Gent klinken dan weer veel hogere bedragen.

Huur en inrichting

De huurkosten vallen mee. Vaak is de locatie eigendom van de stad of gemeente. Zo heeft Kortrijk een overeenkomst met Kortrijk Expo. Mechelen en Oostende zijn respectievelijk eigenaar van de Nekkerhal en het Casino Kursaal. Idem bij Park Spoor Oost in Antwerpen.

Vaak is de locatie van het vaccinatiecentrum in spe eigendom van de stad of gemeente. Gent moet dan weer huur betalen voor Flanders Expo.

In Brussel wordt de Heizel 'ter beschikking gesteld', aldus de kabinetschef van burgemeester Philippe Close (PS). Andere steden, zoals Gent, moeten wel huur ophoesten.

De locaties zijn niet meer dan een lege hal of een braakliggend terrein. 'De kosten voor de inrichting vallen mee', zegt Philippe De Coene (sp.a), bevoegd schepen in Kortrijk. 'Al hangt alles af van de duurtijd.'

In sommige steden vallen de kosten binnen de reguliere werking. 'We hebben een eigen eventdienst', zegt Natacha Waldmann (Groen), bevoegd schepen in Oostende. 'Ik verwacht geen grote meerkosten.' Anderen steden kiezen ervoor in zee te gaan met een eventbureau. Mechelen kiest voor Easyfairs, Antwerpen voor Golazo. Die werken uiteraard niet gratis.

Personeel grootste hap

Unisono klinkt dat de personeelskosten de grootste hap uit het budget nemen. Er zijn mensen nodig voor de administratie, het vaccineren, het beheren van de parking en de IT.

We vragen 108 euro per uur voor de arts die superviseert in een vaccinatiecentrum. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten vraagt een uurtarief van 108 euro voor de artsen ter plaatste. Er heerst nog onduidelijkheid over wie dat allemaal zal betalen.

Intussen bieden tal van vrijwilligers zich aan. 'Maar ook voor hen zullen vergoedingen en verzekeringen nodig zijn', zegt Rudy Coddens (sp.a), bevoegd schepen in Gent.

'Correcte vergoeding'

Vlaanderen beloofde woensdag een eerste schijf van 250.000 euro voor de gemeenten en steden. Hoewel er nog veel vragen zijn, primeert bij steden de urgentie. 'Als je moet wachten tot de laatste vraag beantwoord wordt, doe je niets', zegt Coddens. 'Dit is een crisissituatie', zegt ook de Mechelse waarnemend burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). 'We gaan ervan uit dat er afdoende financiële ondersteuning komt.'