Wat moet de politiek met zoveel boosheid?

De coronabetoging van zondag in Brussel was naar Amerikaans voorbeeld één grote aanklacht tegen ‘het systeem’. Maar wat moet het systeem nu met dat signaal aanvangen? De responsratio voor de derde boosterprik blijft voorlopig erg groot.

‘We mogen ons niet uit elkaar laten spelen door een bijzonder kleine groep die misbruik probeert te maken van de twijfel die er bij sommigen is. We hebben één doel vandaag: vechten tegen het virus. Een gevecht tegen elkaar is het laatste wat we nodig hebben.’ Premier Alexander De Croo (Open VLD) is niet geneigd het geweer van schouder te veranderen nadat zondag onverwacht veel - 35.000 volgens de politie - mensen naar Brussel zijn afgezakt om het coronabeleid af te serveren.

Het geweld tegen de politie waarin de manifestatie ontaardde, maakte het voor de politiek makkelijker om de bladzijde snel om te slaan. Volgens de betogers werd hun actie geïnfiltreerd door Brusselse jongeren die altijd wel op rellen uit zijn en door antifascisten. Het is niet duidelijk of dat klopt of past in de geest van de complottheorieën die sowieso sterk aanwezig is in extreme kringen.

Net omdat niet vaststaat vanwaar het geweld kwam, vindt politicoloog Stefaan Walgrave (Universiteit Antwerpen) de vergelijking met de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten wat overtrokken. ‘Maar dit is natuurlijk wel wat je kan krijgen als een betoging vanuit een aantal onbekende verenigingen tot stand komt zonder veel organisatie, zonder platform en zonder duidelijke eisen: dan creëer je een window of opportunity voor van alles en nog wat.’

Walgrave noemt de betoging de uitbarsting van een amalgaam van boosheid die bijna een jaar onder een stolp zat. Een bont allegaartje waren de actievoerders in elk geval: van antivaxers tot gevaccineerden die de coronapas de dictatuur noemen, extreemrechtse en extreemlinkse keetschoppers, vreedzame ouders die zich zorgen maken over hun kinderen, voetbalhooligans, complotdenkers, ongevaccineerde verplegers die vrezen voor hun job, leraars en natuurgenezers. Moesten het het meest ontgelden: beleidsmakers, experten en de klassieke media.

Dit was een mars tegen de elite, tegen het systeem. Antivaxers hebben het gevoel dat ze voor dommeriken worden versleten. Stefaan Walgrave Politicoloog UAntwerpen

‘Het was een mars tegen de elite, tegen het systeem’, zegt Walgrave. ‘Antivaxers hebben het gevoel dat ze in de media voor dommeriken en gekken worden versleten. Daarnaast speelt ongetwijfeld ook de teleurstelling over de vaccins een grote rol. Het rijk der vrijheid was beloofd, maar het komt er maar niet. Wat mij het meest verbaasde, was het aantal betogers: 35.000 op een regenachtige zondag is veel.'

Tegelijk blijkt uit onderzoek dat er grote steun blijft voor het vaccinatiebeleid en zelfs voor een nieuwe lockdown, zegt Walgrave. 'De politiek hoeft hier dus niet per se iets mee te doen. Maar ze moet wel beseffen dat er een onderstroom is van mensen die met een groot ongenoegen zitten.’

Verplichte vaccinatie versus derde prik

Tegen de achtergrond van de betoging ontaardde de discussie over de verplichte vaccinatie in de zorg versus een algemene vaccinatieplicht in een krachtmeting in de federale regering. Daarbij kwamen de PS en premier De Croo opnieuw openlijk tegenover elkaar te staan, zoals bij de begrotingsbesprekingen. Volgens politicoloog Carl Devos (UGent) is het hek van de dam als nu ook het coronabeleid al voer wordt voor profilering in de coalitie. ‘In plaats van zulke strijdjes te voeren had men beter al lang werk gemaakt van een soort coronabarometer. De onvrede over het feit dat er opnieuw beperkingen komen nadat alles was losgelaten, is breder dan die betoging. Je moet geen antivaxer zijn om gedemotiveerd te raken van het jojobeleid.’

We zijn op het punt gekomen dat zelfs cijfers niet meer volstaan om een cognitieve opening te creëren bij een groep mensen die het vertrouwen kwijt is. Lorin Parys Ondervoorzitter N-VA

Ook N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys pleit ervoor dat politiek en wetenschap snel met een langetermijnaanpak komen. ‘We moeten duidelijk zeggen dat het virus - zoals de griep - endemisch wordt en hier nog lang zal zijn. Dat de vaccins werken, maar de beschermingsgraad afneemt. En dat bijgevolg meerdere prikken nodig zijn, te beginnen met de derde boosterprik voor 65-plussers, die tot een veel grotere terugval van ziekenhuisopnames zal leiden dan de verplichte vaccinatie.'

Tegelijk zegt Parys dat we erop moeten toezien dat we de trein van de coronapil niet missen, die in ontwikkeling is. 'Dat het van mei tot nu heeft geduurd om de federale regering te overtuigen van de derde prik, frustreert me mateloos. Ik hoop dat we die fout niet weer maken.’