Wat u deze zomer miste

Een snelle briefing voor wie er deze zomer even helemaal uit was en weer mee wil zijn.

Arbeidsdeal

Zoals de vorige jaren rondde de federale regering het voorjaar af met een sociaal-economisch akkoord, dit keer de arbeidsdeal genaamd. Wie zijn job verliest, zal aanvankelijk een hogere werkloosheidsuitkering krijgen dan nu, maar de uitkering zal daarna sneller dalen. De regels voor brugpensioen worden iets strenger, ook bij bedrijven in herstructurering.

Schermvullende weergave Premier Charles Michel. ©Dieter Telemans

Gepensioneerden en arbeidsongeschikten mogen meer bijverdienen zonder hun belastingverlaging te verliezen. Bedrijven kunnen vanaf oktober hun werknemers een mobiliteitsbudget geven in plaats van een bedrijfswagen. De arbeidsdeal moet volgend jaar al 12.500 mensen aan het werk helpen. Premier Charles Michel beet van zich af na kritiek op het akkoord.

Begroting

De regering bouwt in 2019 het begrotingstekort verder af, maar steunt voor 2,6 miljard euro op financiële meevallers, technische correcties, strijd tegen fiscale fraude, terugverdieneffecten of het niet meerekenen van investeringen.

Belfius/Arco

Belfius gaat voor 30 procent naar de beurs. Pas als dat is gebeurd, worden de Arco-aandeelhouders van het voormalige Dexia gecompenseerd. Die regeling dreigt opnieuw rood licht te krijgen van Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager, die een eerdere Arco-regeling al afschoot.

Telecom

Vanaf 2019 laat de federale regering een vierde speler toe op de 5G-markt voor supersnel mobiel internet en krijgen Proximus, Telenet en Orange extra concurrentie.

Betonstop

De Vlaamse regering nam een verdere stap naar de betonstop, waarbij vanaf 2040 geen nieuwe ruimte meer wordt aangesneden om te bouwen. Over de bijbehorende financiering en veel details is nog geen akkoord.

Schermvullende weergave Windmolens in Bièvre in de provincie Namen. ©BELGA

Energie

De regering-Bourgeois verlaagde haar ambitie voor energie en wil tegen 2030 200 windmolens extra bouwen in plaats van 300. Wel zet ze meer in op biobrandstoffen in de transportsector. Minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) kondigde een algemeen verbod op de plaatsing van stookolieketels af vanaf 2021 maar verschoof die deadline na protest van brandstoffenleveranciers naar 2035.

Statiegeld

De Vlaamse regering besliste geen statiegeld op plastic flessen en blikjes in te voeren. Ze wil tegen 2023 wel twee derde van het plastic inzamelen en recycleren. Als dat doel niet wordt gehaald, komen er boetes en misschien toch statiegeld.

Droogte

Vlaanderen beleefde de zwaarste droogte in jaren, waarbij een verbod op het besproeien van gazons en het vullen van zwembaden werd afgekondigd. De extreme temperaturen werden over de hele wereld opgetekend, met bosbranden tot aan de Noordpoolcirkel.

Migratie

Staatssecretaris voor Migratie Theo Francken (N-VA) kreeg kritiek voor het opsluiten van een Servische moeder met vier kinderen in een woonunit in het gesloten centrum van Steenokkerzeel. Hij zei dat hij de maatregel niet voor zijn plezier nam en dat het om ‘de laatste optie’ ging.

Schermvullende weergave Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). ©BELGA

De politie telde opnieuw meer migranten op snelwegparkings, aan de kust en in het Maximiliaanpark in Brussel. De ordediensten kregen de opdracht hen af te schrikken, zodat in België geen vluchtelingenkamp zoals in Calais ontstaat.

Ook Europa was in de ban van migratie. Op een crisistop eind juni besloten de EU-leiders opvangcentra aan de buitengrenzen van de EU op te richten. De Duitse bondskanselier Angela Merkel overleefde een regeringscrisis die was aangestoken door CSU-boegbeeld Horst Seehofer. De Italiaanse regering weigert nog reddingschepen van ngo’s te laten aanmeren in Italië, waardoor die schepen soms dagenlang op zee moesten blijven.

Congo

President Joseph Kabila, die eigenlijk in 2016 al moest opstappen, zei dat hij afziet van de derde ambtstermijn waar hij volgens de grondwet sowieso geen recht heeft. De voormalige oppositieleider en krijgsheer Jean-Pierre Bemba, die door het Internationaal Strafhof in Den Haag in juni al even verrassend werd vrijgesproken, is terug in Congo en probeert aan de verkiezingen deel te nemen.

Handel

De VS en de EU drukten de pauzeknop in de dreigende handelsoorlog in. Een vrijhandelsakkoord tussen de EU en Japan werd in juli van kracht. Tussen de VS en China lopen de spanningen wel op. De VS heeft een nieuw handelsakkoord met Mexico - maar nog niet met Canada - dat NAFTA zou moeten vervangen.

Trump

Schermvullende weergave Michael Cohen, de voormalige advocaat van president Donald Trump. ©REUTERS

Een Amerikaanse rechter veroordeelde Paul Manafort, de voormalige campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, voor fraude.

Michael Cohen (foto links), Trumps voormalige persoonlijke advocaat, gaf toe dat hij aan twee vrouwen die een affaire hadden met Trump zwijggeld heeft betaald om de verkiezingscampagne niet te beschadigen.

Trump hield in Helsinki voor het eerst een top met de Russische president Vladimir Poetin. Hij zei dat Rusland niets te maken had met de inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016, maar in de VS kwam hij op die uitspraak terug. De Amerikaanse justitie beschuldigt twaalf Russische spionnen van hacking in de verkiezingscampagne.

Eurocrisis

Griekenland stapte als laatste euroland uit het reddingsprogramma dat het acht jaar nodig had. De andere eurolanden en het IMF leenden in totaal 288 miljard euro aan Athene. De Italiaanse minister van Europese Zaken zaaide nervositeit door te zeggen dat Italië qua lidmaatschap van de euro ‘op alle scenario’s is voorbereid.’

Turkije

Turkije zakte weg in een economische crisis nadat president Recep Tayyip Erdogan aan zijn derde ambtstermijn was begonnen, de onafhankelijkheid van de centrale bank had uitgehold, zijn schoonzoon tot minister van Financiën had benoemd, en de VS sancties hadden afgekondigd omdat Turkije een Amerikaanse dominee gevangen houdt. De lira verloor in juli en augustus een kwart van zijn waarde. Een recessie is nakend.

Centrale banken

Schermvullende weergave De Britse premier Theresa May, momenteel op rondreis door Afrika. ©AFP

De Amerikaanse president Donald Trump betwistte het beleid van de centrale bank en doorbrak zo een decennia oude traditie van onafhankelijkheid.

Brexit

De Britse premier Theresa May dwong haar regering na twee jaar op één lijn over hoe ze de brexit wil onderhandelen, waarna minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson en minister van Brexit David Davis opstapten. Londen stuurt nu aan op een harde brexit voor de City en een zachtere brexit voor de goederenhandel. Voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland heeft het nog geen oplossing.

Iran

De VS namen sancties tegen Iran, met wie ze de nucleaire deal van 2015 opbliezen. Door de sancties knipten ook de meeste Europese bedrijven hun banden met Iran door, omdat ze anders geen zaken meer kunnen doen met de VS.

Venezuela