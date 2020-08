Wat u deze zomer miste

Onze jaarlijkse briefing voor wie zich tijdens de zomervakantie loskoppelde van de wereld en nu weer de draad oppikt.

Corona

België beleefde een heropflakkering van het coronavirus, waarbij het epicentrum eerst in Antwerpen en daarna in Brussel lag. De piek werd in augustus bereikt met 630 besmettingen per dag, een pak minder dan de piek - 1.600 besmettingen - in april. Vooral arme wijken bleken kwetsbaar.

De overheid verscherpte na een eerdere versoepeling eind juli de veiligheidsvoorschriften, wat tot de strengste corona-aanpak in Europa leidde. In veel steden en gemeenten werd het verplicht op straat een mondmasker te dragen en de bubbel werd beperkt tot vijf mensen. Antwerpen kreeg voor het eerst sinds WO II een avondklok en de NMBS snoeide in het treinaanbod naar de kust.

Voor de cultuur-, festival- en eventsector betekende de heropflakkering een zo goed als verloren zomer. De reissector kende een grotendeels verloren seizoen wegens een reisverbod naar veel populaire vakantiebestemmingen in het buitenland.

De zorgsector bereikte met de federale regering een historisch akkoord over 6 procent opslag, wat 0,5 miljard euro per jaar kost. Op de nationale feestdag bereikte de federale regering met Lufthansa een akkoord over de redding van Brussels Airlines, waarbij de overheid 290 miljoen euro leent.

In de Vlaamse regering lag minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) onder zwaar vuur voor de aanpak van de coronacrisis in de rusthuizen, maar hij overleefde.

Recessie

De economische rapporten over het tweede kwartaal leerden dat de eurozone in april, mei en juni met 12 procent kromp. De overheidsschuld in de ontwikkelde landen steeg in juli naar 128 procent van het bruto binnenlands product, wat hoger ligt dan in 1946, vlak na WO II.

In België kromp de economie in het tweede kwartaal met 12 procent, wat ons terug sleurt naar het welvaartsniveau van 2009. Over het hele jaar wordt een terugval van bijna 9 procent verwacht, gevolgd door een herstel van zowat 6,5 procent volgend jaar. 200.000 Belgen zijn nog tijdelijk werkloos door de coronaschok, een vijfde van de meer dan 1 miljoen tijdelijk werklozen op de piek van de pandemie.

Wall Street, aangevuurd door het gratisgeldbeleid van de centrale banken en de in de pandemie florerende techsector, boekte een historisch record. De Amerikaanse beurzen klommen nog nooit zo snel uit een berenmarkt. Ook de Europese beurzen en de Bel20 herstelden, maar hinken achterop tegenover het door technologie aangevuurde Wall Street.

Wetstraat

Een poging tot een Arizona-coalitie - met de liberalen, de christendemocraten, de N-VA en de sp.a - mislukte nadat bleek dat de PS toch bereid was nog eens met de N-VA te praten. Daarna liep een vierde poging van de N-VA en de PS mis om samen een regering te vormen, onder meer na argwaan van de liberalen en de groenen over een staatshervorming. Koning Filip stelde Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert aan om ‘initiatieven te nemen om een regering met een brede meerderheid in het parlement te vormen’. Die poging evolueert naar een Vivaldi-coalitie met de liberalen, de socialisten, de groenen en CD&V.

Voormalig sp.a-voorzitter John Crombez verliet de politiek om een onderzoeksproject aan het UZ Gent te leiden.

De Vlaamse regering benoemde na jaren getouwtrek drie provinciegouverneurs: De liberale Carina Van Cauter in Oost-Vlaanderen en de N-VA’ers Jos Lantmeeters in Limburg en Jan Spooren in Vlaams-Brabant. De procedure met een officiële headhunter werd verlaten voor een openlijk politieke benoeming.

Congo

Koning Filip drukte in een persoonlijke brief aan de Congolese president Félix Tshisekedi zijn ‘diepe spijt’ uit over de ‘gruweldaden’ en ‘vernederingen’ in Congo. Hij ging niet zo ver excuses te uiten. Wel legde hij de link met de Black Lives Matter-protesten door te verwijzen ‘naar wonden die tegenwoordig weer pijnlijk voelbaar worden door daden van discriminatie’.

Justitie

Voormalig Proximus-CEO Dominique Leroy trof een minnelijke schikking met het parket in het onderzoek naar handel met voorkennis waarbij ze 107.000 euro betaalt.

Het parket rondde een onderzoek af naar de dood van Sanda Dia tijdens een doop van de Leuvense studentengroep Reuzegom. Daarbij wordt gevraagd de betrokkenen door te verwijzen naar de strafrechter.

Schermvullende weergave

Het Laatste Nieuws onthulde beelden over politiegeweld in de luchthaven van Charleroi, waarbij een Slovaakse man in 2018 stierf en een agente de Hitlergroet uitbracht. Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) werd in verlegenheid gebracht omdat hij zei nooit op de hoogte te zijn gebracht van het incident, wat wel gebeurd bleek.

EU

Na een marathontop van vier dagen en vier nachten bereikten de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord over een herstelplan van 750 miljard euro. Daarbij sneuvelden de taboes op Europese belastingen en door de Europese Commissie aangegane leningen.

EU-commissaris voor Handel Phil Hogan kondigde zijn ontslag aan nadat hij tegen de coronaregels in de opening van een golfclub in Ierland had bijgewoond.

Het Gerecht van Eerste Aanleg annuleerde de beslissing van EU-commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager om Apple 13 miljard euro aan vermeden belastingen te doen betalen in Ierland.

Brexit

De zomer bracht geen zichtbare vooruitgang in de brexitgesprekken. De kans is groter geworden dat het eind dit jaar niet lukt een handelsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU te sluiten. Dat betekent dat op 1 januari de harde brexit in werking treedt, waarbij de maximumtarieven van de Wereldhandelsorganisatie automatisch van kracht worden. Dat doemscenario wordt overschaduwd door de krimp van 20 procent van het bbp, die de Britse economie 17 jaar terug in de tijd gooit.

Polen

In Polen is de conservatief Andrzej Duda nipt herverkozen als president, na een campagne waarin hij zich tegen joden en homo’s heeft gekeerd en die de diepe verdeeldheid in de grootste Oostelijke EU-lidstaat illustreerde. Hij won van de progressieve burgemeester van Warschau.

Biden vs. Trump

De Democraten en Republikeinen hielden in een virtuele omgeving hun partijconventies voor de presidentsverkiezingen van november. De Democraten verenigden zich achter Joe Biden, die de Californische senator Kamala Harris als running mate koos. Het is de eerste keer dat een zwarte vrouw op het ticket staat. De Republikeinen droegen officieel president Donald Trump en vicepresident Mike Pence voor een tweede termijn voor. In de peilingen ligt Biden voor op Trump met een marge van zowat 10 procentpunten.

China-VS

De Amerikaanse president Donald Trump legde Huawei extra beperkingen op, kondigde met ingang van september een ban op transacties met WeChat aan en stuurde aan op een verbod op TikTok. Na berichten dat Microsoft overnamegesprekken met TikTok voert, gaf hij 45 dagen voor die overname, op voorwaarde dat ze geld opbrengt voor de Amerikaanse schatkist.

De spanningen tussen China en de westerse wereld liepen op nadat Peking een nationale veiligheidswet had ingevoerd die separatisme, ondermijning van de staat en samenzwering met buitenlandse machten strafbaar maakt. Wie zich daaraan schuldig maakt, riskeert levenslang. De VS ontnamen als reactie Hongkong het speciaal handelsstatuut.

Wit-Rusland

In Wit-Rusland kwam een nooit geziene protestgolf op gang nadat 'Europa’s laatste dictator' Aleksandr Loekasjenko zichzelf tot winnaar van de omstreden presidentsverkiezingen had uitgeroepen. De EU erkent het resultaat niet omdat de verkiezingen ‘niet eerlijk en vrij verliepen’. Tegenkandidate Svetlana Tichanovskaja is het land uitgevlucht na een verhoor met de inlichtingendiensten.

Rusland

Ruslands belangrijkste oppositieleider Alexej Navalny ligt sinds 21 augustus in een coma nadat hij onwel is geworden op een vlucht van Siberië naar Moskou. Op aandringen van zijn entourage is hij overgebracht naar een Duits ziekenhuis, waar sporen van vergiftiging in zijn lichaam zijn gevonden.

Libanon

Explosies die voelbaar waren tot in Cyprus vernielden het grootste deel van de haven van Beiroet. Het deed Libanon, dat al geteisterd was door jarenlange corruptie, politieke stilstand en sektarische spanningen, afglijden in chaos. De regering nam ontslag.

Galapagos

Het biotechbedrijf Galapagos crashte 30 procent nadat de Amerikaanse farmawaakhond onverwacht had geweigerd het licht op groen te zetten voor haar belangrijke reumamiddel filgotinib.

FNG