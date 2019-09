Wat weten we al van Jambon-I ?

Begroting

Aan de definitieve begrotingstabel wordt vandaag nog gewerkt. Tegen het einde van de regeerperiode moet de begroting sowieso in evenwicht zijn. Ook in 2021 is de Vlaamse begroting normaal gezien in evenwicht om daarna opnieuw even in het rood te duiken. Daarbij houdt de regering geen rekening met de kosten voor de geplande Oosterweelverbinding.