Wat wordt wel en niet afgelast door het coronavirus?

De Nationale Veiligheidsraad adviseert om geen indoorevenementen met meer dan duizend deelnemers te laten doorgaan. Wat wordt wel en wat niet afgelast?

Concerten

Door het advies heeft het Brussels Gewest besloten alle concerten met meer dan 1.000 toeschouwers te verbieden, zeker tot 31 maart. Daardoor is het concert van de jazzpianist Chick Corea woensdagavond in Bozar afgelast. In Gent beperkt het kunstencentrum Vooruit zijn capaciteit tot onder 950 toeschouwers.

Op een overleg tussen alle provinciegouverneurs en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) dinsdagavond werd besloten dat de provincies het advies zo uniform mogelijk zullen uitvoeren.

In Antwerpen, waar grote evenementen staan gepland in het Sportpaleis en de Lotto Arena, is meer onduidelijkheid. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) zegt geen evenementen te kunnen verbieden louter op basis van een advies. 'Wij willen nergens een lockdown, maar dan moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen', reageert minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Op een overleg later op de avond tussen alle provinciegouverneurs en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) werd besloten dat de provincies het advies zo uniform mogelijk zullen uitvoeren.

Zakenevents

De Seafood Expo wordt uitgesteld tot een latere, nog te bepalen datum. De grootste vakbeurs in ons land, die bijna 30.000 zakelijke bezoekers naar Brussel lokt, moest doorgaan van 21 tot 23 april. Ook financiële events, zoals de VFB-Happening, worden uitgesteld.

Voetbalwedstrijden

Omdat voetbalwedstrijden in de buitenlucht plaatsvinden, vallen ze niet onder het nieuwe advies. Komend weekend gaan alle matchen in 1A en 1B door met supporters in de tribunes, bevestigt de Pro League.

Bioscopen

Ook bioscopen blijven open. Doordat Kinepolis geen individuele zalen heeft met een capaciteit van meer dan 1.000 toeschouwers, kunnen filmbezoekjes doorgaan.

Scholen en universiteiten

Scholen moeten zich zo veel mogelijk beperken tot lesgeven. 'Laat activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten en meerdaagse (buitenlandse) excursies niet doorgaan', staat in een nieuwe omzendbrief aan de scholen. Oudercontacten kunnen het best telefonisch gebeuren en de ouders wordt gevraagd hun kinderen niet te laten ophalen door de grootouders.

Ook het hoger onderwijs neemt maatregelen. De rectoren van de Vlaamse universiteiten onderzoeken of hoorcolleges vervangen kunnen worden door online colleges. Ook worden studentikoze evenementen zoals cantussen en fuiven afgeraden.

Rusthuizen

Omdat ouderen kwetsbaarder zijn voor het virus besliste Wallonië al het bezoek aan rusthuizen in het Waals Gewest te verbieden. Ook in Brussel wordt het bezoek drastisch beperkt. In Vlaanderen is dat nog niet aan de orde, maar bezoek van kinderen onder de 16 jaar is wel verboden. De bezoekuren zijn beperkt en alle bezoekers moeten zich registreren.

Lokale dienstencentra